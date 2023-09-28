ناسا تشكل فريق استجابة لمعالجة المخاوف بشأن مهمة إعادة عينات المريخ

أنشأت ناسا فريق استجابة بعد مراجعة مستقلة لخطط الوكالة لمهمة عودة عينة المريخ. وتهدف المهمة، التي أُجريت بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، إلى استعادة عينات من الكوكب الأحمر، وتمثل العديد من الإنجازات الأولى، بما في ذلك الإطلاق الأول من كوكب آخر وأول لقاء في مدار حول كوكب آخر.

وسلط تقرير مجلس المراجعة، الذي تم تقديمه في وقت سابق من هذا الشهر، الضوء على الأهداف العلمية المهمة للمهمة ولكنه أثار أيضًا مخاوف بشأن مشكلات الميزانية المحتملة. وتضمن التقرير 20 ملاحظة و59 مقترحا للمهمة المقترحة.

أحد المخاوف الرئيسية التي أثيرت في التقرير هو التكاليف المتضخمة لمهمة عودة عينة المريخ، والتي من المحتمل أن تلقي بظلالها على المشاريع والأولويات الأخرى على المدى الطويل. إن إطلاق المهمة بحلول عام 2030، كما هو مخطط له، سيتطلب ما يقدر بنحو 8 مليارات إلى 11 مليار دولار.

ولمعالجة المخاوف التي أثيرت في التقرير، سيقوم فريق الاستجابة المشكل حديثًا، بقيادة نائب المدير المساعد للعلوم في ناسا، ساندرا كونيلي، بتقييم النتائج والتوصيات. وأمام الفريق حتى الربع الثاني من عام 2024 لاقتراح مسار العمل، وسيتم تحديد التأكيد الرسمي لتكلفة المهمة والجدول الزمني بعد انتهاء المراجعة.

ردًا على التقرير، تهدف ناسا إلى تحسين التواصل حول أهمية المهمة للجمهور وإعادة تقييم هيكل إدارة المهمة لتقليل النفقات العامة. تدرك الوكالة مدى تعقيد مهمة Mars Sample Return والاستثمار الاستراتيجي الذي تم القيام به في تطويرها.

تلعب مجالس المراجعة المستقلة، مثل تلك التي تم تكليفها بمهمة عودة عينة المريخ، دورًا حاسمًا في تقييم ما إذا كانت أهداف المهمة قد تم تحقيقها ضمن الميزانية المخصصة. وتهدف ناسا إلى معالجة أي تغييرات ضرورية تم تحديدها في التقرير لضمان نجاح المهمة.

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