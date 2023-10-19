ناسا تجري اختبار "الحريق الساخن" لمحركات صاروخ القمر أرتميس

أكملت وكالة ناسا مؤخرًا اختبار "الحرائق الساخنة" كجزء من سلسلة الشهادات النهائية لمحركات صاروخ القمر أرتميس. وتخطط وكالة الفضاء لاستخدام محركات المكوك الفضائي RS-25 المُعاد استخدامها لبرنامج Artemis، الذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر.

تهدف سلسلة النيران الساخنة، التي بدأت في 17 أكتوبر، إلى التصديق على خط محدث من محركات RS-25 التي سيتم استخدامها في مهمة Artemis 5 في أواخر عام 2020. تعمل أربع طائرات RS-25 على تشغيل المرحلة الأساسية لكل صاروخ من نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، وهو عنصر حاسم في برنامج Artemis.

أثناء الاختبار، تم إطلاق محرك RS-25، الذي يحمل الاسم الرمزي E0525، بنجاح لمدة مخطط لها تبلغ 550 ثانية (أكثر من تسع دقائق) في مركز ستينيس الفضائي التابع لناسا في ميسيسيبي. يجمع هذا الاختبار بيانات حول أداء مختلف مكونات المحرك الجديدة، مثل الفوهة والمحركات الهيدروليكية والقنوات المرنة والمضخات التوربينية.

تتكون سلسلة النار الساخنة من مجموعة من 12 اختبارًا لكل محرك RS-25. تم اعتماد محرك RS-25 السابق في يونيو بعد إكمال سلسلته الخاصة المكونة من 12 اختبارًا. ستساعد هذه الاختبارات في اعتماد مهام SLS المستقبلية، بدءًا من Artemis 5.

يحتوي برنامج Artemis على العديد من المهام المخطط لها، بما في ذلك Artemis 2، التي ستأخذ أربعة رواد فضاء حول القمر في عام 2024. ويهدف Artemis 3 إلى هبوط رواد فضاء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في أواخر عام 2025 أو 2026، بشرط أن يكون نظام الهبوط Starship التابع لشركة SpaceX جاهزًا. ومن المقرر القيام بمهام إضافية، مثل Artemis 4، في السنوات اللاحقة.

بالإضافة إلى اختبارات المحرك، يجري مهندسو ناسا في مركز مارشال لرحلات الفضاء في هانتسفيل، ألاباما، اختبارات على تصميم معزز بديل للمهمات المستقبلية بعد أرتميس 8. تعد محركات التعزيز ضرورية لتوفير قوة دفع إضافية أثناء الإقلاع.

المقاول الرئيسي لمحركات SLS هو Aerojet Rocketdyne، وهي شركة تابعة لشركة L3Harris Technologies، بينما شركة Boeing مسؤولة عن بناء صواريخ SLS.

تمثل هذه الاختبارات والشهادات معالم هامة في جهود ناسا المستمرة لتعزيز استكشاف الفضاء وإعادة رواد الفضاء إلى القمر.

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