ناسا وSpaceX تطلقان مهمة طموحة لاختبار نظام الاتصالات في الفضاء السحيق

تعاونت وكالة ناسا ومختبر الدفع النفاث (JPL) مع SpaceX في مهمة لاستهداف كويكب غني بالمعادن وإظهار نظام نقل جديد يعتمد على الليزر للاتصالات في الفضاء السحيق. أُطلقت المهمة، التي يطلق عليها مشروع Deep Space Optical Communications (DSOC)، على متن صاروخ Falcon Heavy التابع لشركة SpaceX من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

يهدف مشروع DSOC إلى نقل الاتصالات البصرية إلى ما هو أبعد من المسافات القمرية إلى الفضاء السحيق. وباستخدام أجهزة الليزر والكاشفات، يعد النظام بتقديم معدلات أعلى لتوصيل البيانات مقارنة بالوصلات التقليدية للراديو والموجات الدقيقة. سيسمح هذا التقدم في تكنولوجيا الاتصالات بنقل المزيد من المعلومات إلى الأرض من الفضاء، على غرار التحول من الإنترنت عبر الكابل إلى الألياف الضوئية.

أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاتصالات البصرية هو الحاجة إلى التوجيه الدقيق للنظام. على عكس هوائيات الراديو التقليدية، يتطلب نظام DSOC دقة بالغة لاستهداف الأرض باستخدام أجهزة كشف حساسة للغاية تقوم بإحصاء جزيئات الضوء الفردية التي تسمى الفوتونات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الظروف الجوية، مثل السحب الكثيفة، على جودة الإشارة، مما يتطلب تشفير إشارات البيانات لمواجهة تلاشي الإشارة.

على الرغم من هذه التحديات، توفر الاتصالات البصرية العديد من المزايا، بما في ذلك خط الرؤية المباشر، وأطوال موجية واتجاهات محددة، والقدرة على نقل الاتصالات السرية والحساسة. سيتم استخدام تقنية DSOC الموضحة في هذه المهمة في المهام المستقبلية، مثل برنامج Artemis، الذي يهدف إلى العودة إلى مدار القمر وسطحه.

تمثل هذه المهمة خطوة مهمة في تحسين قدرات الاتصال لاستكشاف الفضاء السحيق وتوضح إمكانات الاتصالات البصرية للمهام المستقبلية بين الكواكب.

المصادر: فك التشفير