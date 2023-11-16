تقرير جديد يظهر إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة في الأسر الهندية

سلط تقرير مستقل صدر مؤخرا عن مجلس الطاقة والبيئة والمياه (CEEW) الضوء على إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة في الأسر الهندية. ووفقا للتقرير، فإن أكثر من 25 كرور أسرة في الهند لديها القدرة على نشر 637 جيجاوات من الطاقة الشمسية على أسطح منازلها. وهذا يكفي لدعم الطلب الكامل على الكهرباء في القطاع السكني في الهند.

إلا أن التقرير ينبه إلى أن الإمكانات الفنية الفعلية تنخفض إلى 118 جيجاوات عند الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الحالي للمنازل من الكهرباء. ووجدت الدراسة أن معظم المستهلكين السكنيين يقعون في فئات منخفضة الاستهلاك، مما يجعل من غير المجدي اقتصاديًا بالنسبة لهم اعتماد الطاقة الشمسية دون دعم مالي.

علاوة على ذلك، عندما لا يؤخذ دعم رأس المال في الاعتبار وتقتصر فترة الاسترداد على خمس سنوات، فإن الإمكانات تنخفض إلى 11 جيجاوات فقط. ويؤكد التقرير على الحاجة إلى حوافز جذابة وأسعار يسهل الوصول إليها لتشجيع المستهلكين المقيمين على الاستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح.

وفي الوقت الحالي، قامت الهند بتركيب 11 جيجاوات من الطاقة الشمسية على الأسطح، مع 2.7 جيجاوات فقط في القطاع السكني. ويظهر تحليل التقرير أن 60% من إمكانات بناء الأسطح السكنية تتركز في سبع ولايات: أوتار براديش، وماهاراشترا، والبنغال الغربية، وأوديشا، وراجستان، وأندرا براديش، وتاميل نادو.

ومن المثير للاهتمام أن المناطق الريفية تتمتع بإمكانات تقنية أعلى للطاقة الشمسية على الأسطح مقارنة بالمناطق الحضرية. وهذا يسلط الضوء على أهمية الاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية للأسر الريفية، والتي يمكن أن تلعب دورا حاسما في تحول الطاقة في الهند.

لا يزال تعزيز الوعي وتوليد الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح يمثل تحديًا رئيسيًا. ويكشف التقرير أن الوعي السكني بأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح كان أقل من 50 بالمائة على مستوى البلاد في السنة المالية 2020. بالإضافة إلى ذلك، يرى السكان أن الطاقة الشمسية على الأسطح استثمار مكلف، مما يؤثر على استعدادهم لاعتماد التكنولوجيا.

ولمعالجة هذه المشكلات، يوصي تقرير CEEW بتقديم إعانات رأسمالية مستهدفة للمستهلكين، خاصة بالنسبة لأحجام أنظمة الطاقة الشمسية الأصغر على الأسطح. كما أنه يسلط الضوء على الحاجة إلى منصة شاملة توفر معلومات موثوقة ومقنعة حول الطاقة الشمسية على الأسطح. وعلى المستوى الوطني، تعتبر حملات التوعية ضرورية لزيادة الطلب.

بشكل عام، يؤكد تقرير CEEW على الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية في الأسر الهندية وضرورة خلق ظروف مواتية لإطلاق هذه الإمكانات. ومن خلال توفير الحوافز المالية، ورفع مستوى الوعي، وتبسيط عملية التبني، تستطيع الهند تعزيز ثورة الطاقة الشمسية وضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة والموثوقة للجميع.

أسئلة وأجوبة

1. ما مقدار إمكانات الطاقة الشمسية الموجودة في الأسر الهندية؟

وفقا لتقرير صادر عن مجلس الطاقة والبيئة والمياه (CEEW)، فإن الأسر الهندية لديها القدرة على نشر 637 جيجاواط من الطاقة الشمسية على أسطح منازلهم.

2. هل يمكن لهذه الطاقة الشمسية أن تلبي الطلب على الكهرباء في القطاع السكني؟

صحيح أن نشر ثلث إجمالي الإمكانات التقنية للطاقة الشمسية فقط من الممكن أن يدعم كامل الطلب على الكهرباء في القطاع السكني في الهند، والذي يبلغ حوالي 310 تيراواط في الساعة.

3. لماذا الإمكانات التقنية الفعلية أقل؟

وتنخفض الإمكانات الفنية الفعلية إلى 118 جيجاوات عند الأخذ في الاعتبار الاستهلاك الحالي للمنازل من الكهرباء. وهذا، إلى جانب قيود الجدوى الاقتصادية، يقلل من القدرة الممكنة.

4. ما هي الولايات التي لديها أعلى إمكانات سكنية على الأسطح؟

ويخلص التقرير إلى أن 60 في المائة من إمكانيات بناء الأسطح السكنية تتركز في ولايات أوتار براديش، وماهاراشترا، والبنغال الغربية، وأوديشا، وراجستان، وأندرا براديش، وتاميل نادو.

5. ما هي التحديات في اعتماد أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح؟

ويسلط التقرير الضوء على انخفاض الوعي بأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح بين المستهلكين السكنيين وتصورهم للتكاليف المرتفعة باعتبارها تحديات رئيسية. وتعتبر الحوافز المالية وحملات التوعية ضرورية لمعالجة هذه العوائق.