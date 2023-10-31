تكشف صور الأشعة السينية الغريبة عن هيكل شبحي على شكل يد للمستعر الأعظم

التقطت وكالة ناسا صورًا مذهلة للأشعة السينية تكشف عن ظاهرة كونية غير عادية تشبه هيكلًا شبحيًا على شكل يد في الفضاء. يقع التكوين الغريب، المسمى MSH 15-52، على بعد 16,000 سنة ضوئية من كوكبنا. وفقًا لوكالة ناسا، نشأت هذه الحالة الشاذة الرائعة منذ حوالي 1,500 عام عندما وصل النجم إلى نهاية وقوده النووي وشهد انهيارًا كارثيًا، مشكلًا جسمًا كثيفًا للغاية يُعرف بالنجم النيوتروني.

أدى الانفجار النجمي، المعروف باسم المستعر الأعظم، إلى ظهور نجم ممغنط يسمى النجم النابض. توضح وكالة ناسا أن النجوم النابضة الشابة لديها القدرة على توليد تيارات من المادة والمادة المضادة، والتي تنبعث من قطبي النجم النابض. تنتج هذه المقذوفات، بالتزامن مع رياح قوية، ظاهرة ساحرة تسمى "سديم رياح النجم النابض". في حالة MSH 15-52، يشبه السديم شكل يد الإنسان إلى حد كبير، مع وضع النجم النابض في قاعدة راحة اليد.

ومن المثير للاهتمام أن الملاحظة الأخيرة التي أجرتها وكالة ناسا ليست أول مواجهة لهذا التكوين الآسر. كان مرصد شاندرا للأشعة السينية، الذي تديره وكالة الفضاء، قد اكتشفه سابقًا في عام 2001. ومع ذلك، أصبح الآن أحدث تلسكوب للأشعة السينية التابع للوكالة، وهو مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE)، قادرًا الآن على مراقبة السديم. لمدة طويلة تصل إلى 17 يومًا تقريبًا. وقد وفرت هذه الملاحظة الموسعة رؤى لا تقدر بثمن حول المجال المغناطيسي داخل "اليد". تتبع الجسيمات المشحونة المسؤولة عن إنتاج الأشعة السينية المرصودة تكوين المجال المغناطيسي، الذي يشكل السديم بشكل يشبه العظام داخل يد الإنسان.

تسلط هذه النتائج الرائعة الضوء على تاريخ حياة المادة عالية النشاط وجسيمات المادة المضادة المحيطة بالنجوم النابضة، مما ينير العلماء حول الأداء المعقد لهذه الكيانات الكونية الرائعة. إن استخدام الأشعة السينية كأداة لفهم الأسرار الخفية للكون يجسد القدرات الاستثنائية لتقنيات استكشاف الفضاء الحديثة.

أسئلة وأجوبة

ما هو MSH 15-52؟

MSH 15-52 هو تكوين يقع على بعد 16,000 سنة ضوئية من الأرض ويشبه هيكل شبحي على شكل يد في الفضاء.

كيف تم تشكيلها؟

ونشأ MSH 15-52 عندما استهلك نجم كل وقوده النووي، مما أدى إلى انهياره وتكوين جسم كثيف يسمى النجم النيوتروني.

ما هو النجم النابض؟

النجم النابض هو نجم ممغنط يتشكل نتيجة انفجار سوبر نوفا. تبعث النجوم النابضة حزمًا من الإشعاع يمكن ملاحظتها من الأرض.

ما هو سديم الرياح النجم النابض؟

سديم رياح النجم النابض هي ظاهرة تحدث عندما يصدر النجم النابض رياحًا قوية من الجسيمات المشحونة، بالإضافة إلى تيارات من المادة والمادة المضادة. ويشكل التفاعل بين هذه الجسيمات والبيئة المحيطة بها بنية ملفتة للنظر.

ماذا كشفت ملاحظات الأشعة السينية؟

مكنت بيانات الأشعة السينية التي التقطتها تلسكوبات ناسا العلماء من دراسة المجال المغناطيسي داخل سديم رياح النجم النابض، مما يوفر نظرة ثاقبة لسلوك تسارع الجسيمات النشطة في هذه المنطقة. وكشفت الملاحظات عن شكل يشبه يد الإنسان، مع وجود النجم النابض في قاعدة راحة اليد.