بحث جديد يكتشف وجود صلة محتملة بين قلة النوم والسمنة

وفي دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين، تم اكتشاف وجود صلة محتملة بين قلة النوم والسمنة. ووجدت الدراسة، التي حللت أنماط النوم ومؤشر كتلة الجسم (BMI) لأكثر من 1,000 فرد، أن أولئك الذين ينامون باستمرار أقل من سبع ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة.

لقد تم الاعتراف بالسمنة منذ فترة طويلة باعتبارها مشكلة صحية عامة رئيسية، مع العديد من المخاطر الصحية المرتبطة بها مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. ومع ذلك، فإن العلاقة بين النوم والسمنة كانت أقل وضوحا. يلقي هذا البحث الجديد الضوء على العلاقة المحتملة بين الاثنين.

وكشفت الدراسة أن الأفراد الذين ينامون باستمرار أقل من سبع ساعات في الليلة لديهم مؤشر كتلة الجسم أعلى بكثير مقارنة بأولئك الذين ينامون من سبع إلى تسع ساعات في الليلة. علاوة على ذلك، أظهر البحث أن هؤلاء الأفراد كانوا أكثر عرضة للانخراط في عادات الأكل غير الصحية واستهلاك عدد أكبر من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

وفي حين أن الآلية الدقيقة التي تربط قلة النوم بالسمنة لا تزال قيد التحقيق، يعتقد الباحثون أن ذلك قد يكون بسبب تأثير الحرمان من النوم على التنظيم الهرموني والتحكم في الشهية. وأظهرت دراسات سابقة أن النوم غير الكافي يمكن أن يعطل توازن الهرمونات التي تنظم الجوع والشبع، مما يؤدي إلى زيادة الشهية وربما الإفراط في تناول الطعام.

يسلط هذا البحث الجديد الضوء على أهمية النوم الكافي للحفاظ على وزن صحي والوقاية من السمنة. وتشير إلى أن إنشاء عادات نوم صحية وإعطاء الأولوية للنوم الكافي قد يكون من العوامل الرئيسية في إدارة الوزن.

ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الدراسة تثبت فقط وجود علاقة بين قلة النوم والسمنة، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد السببية والآليات الأساسية. ومع ذلك، فإنه يوفر رؤى قيمة حول التأثير المحتمل للنوم على إدارة الوزن والصحة العامة.

وفي الختام، تشير الدراسة الحديثة إلى وجود صلة محتملة بين قلة النوم والسمنة. قد يكون الأفراد الذين ينامون باستمرار أقل من سبع ساعات في الليلة أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بسبب عوامل مثل اختلال التنظيم الهرموني وزيادة الشهية. من الضروري إجراء مزيد من البحث لاستكشاف العلاقة السببية لهذه العلاقة وتحديد آليات محددة. ومع ذلك، تؤكد هذه الدراسة على أهمية إعطاء الأولوية للنوم الكافي للحفاظ على وزن صحي ورفاهية عامة.

مصادر:

– ماثيو فيلان، Dailymail.Com، “بحث جديد يكتشف صلة محتملة بين قلة النوم والسمنة”