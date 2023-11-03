اكتشف علماء الفلك نظامًا كوكبيًا ناريًا جديدًا

توصل علماء الفلك، الذين يدرسون بيانات من تلسكوب كيبلر الفضائي المتقاعد التابع لوكالة ناسا، إلى اكتشاف مذهل - وهو نظام جديد تمامًا مكون من سبعة كواكب حارقة تدور حول نجم بعيد يتجاوز حجم ودرجة حرارة شمسنا. توصف هذه الكواكب الخارجية المكتشفة حديثًا بأنها "حارقة" وتغمرها الحرارة الإشعاعية الشديدة المنبعثة من نجمها المضيف الشبيه بالشمس.

النجم المعني، المعروف باسم Kepler-385، أكبر بنسبة 10% تقريبًا من شمسنا وأكثر سخونة بنسبة 5%، ويولد كمية لا مثيل لها من الحرارة لكل وحدة مساحة تتجاوز أي شيء تتعرض له الكواكب داخل نظامنا الشمسي. جميع الكواكب السبعة في هذا النظام أكبر من الأرض، والكوكبان الداخليان أكبر قليلاً فقط، في حين أن الكواكب الخمسة المتبقية تقزم الأرض في الحجم، حيث يبلغ قطرها ضعف قطرها.

ووفقا لوكالة ناسا، يُعتقد أن الكواكب الداخلية ربما تحتوي على تركيبات صخرية وأغلفة جوية رقيقة، في حين من المتوقع أن تمتلك الكواكب الخمسة الخارجية أغلفة جوية سميكة. هذا المزيج الفريد من العوامل يجعل نظام Kepler-385 موضوعًا رائعًا لمزيد من البحث والاستكشاف.

ولا تكمن أهمية هذا الاكتشاف في وجود هذا النظام الاستثنائي فحسب، بل أيضًا في حقيقة أنه من النادر جدًا العثور على نظام يضم أكثر من ستة كواكب مرشحة. تم فهرسة نظام كيبلر-385 رسميًا من قبل وكالة ناسا، مما يسلط الضوء على المساهمة الحاسمة لتلسكوب كيبلر في تحديد وتوثيق وجود مثل هذه الأنظمة الكوكبية. لقد مهد الكتالوج الشامل الذي أنتجته وكالة ناسا الطريق لاكتشافات مثل Kepler-385 ويوفر معلومات دقيقة حول كل نظام.

لقد أحدث تلسكوب كيبلر الفضائي، الذي تم تشغيله بشكل أساسي من عام 2009 إلى عام 2013 مع مهمة ممتدة حتى عام 2018، ثورة في فهمنا للكون. وأظهرت ملاحظاتها أن عدد الكواكب في مجرتنا يفوق عدد النجوم، مما رسم صورة مفصلة للمجموعة المتنوعة من الكواكب الخارجية والأنظمة المصاحبة لها.

وأكد المؤلف الرئيسي جاك ليساور، عالم الأبحاث في مركز أبحاث أميس التابع لناسا، على أهمية الكتالوج، مشيرًا إلى أنه يمكّن علماء الفلك من التعمق في خصائص هذه الكواكب الخارجية. وبفضل هذه المعرفة المكتسبة حديثًا، يمكن للعلماء الاستمرار في كشف أسرار الكون وتوسيع فهمنا للمساحات الشاسعة من الفضاء.

الأسئلة الشائعة حول نظام كبلر-385 المكتشف حديثاً:

1. ما الذي يجعل نظام كيبلر-385 جديرًا بالملاحظة؟

يبرز نظام كيبلر-385 بسبب مزيجه الفريد من سبعة كواكب حارقة، تدور حول نجم بعيد يشبه الشمس، وهو أكبر وأكثر سخونة من شمسنا.

2. هل جميع الكواكب في هذا النظام أكبر من الأرض؟

نعم، جميع الكواكب السبعة المكتشفة في نظام كيبلر 385 أكبر من الأرض. الكوكبان الداخليان أكبر قليلاً، بينما الكواكب الخمسة المتبقية يبلغ حجمها ضعف حجم الأرض تقريبًا.

3. ما هي درجة الحرارة في هذا النظام؟

توصف الكواكب في نظام كيبلر-385 بأنها "حارة" وتتعرض لحرارة إشعاعية شديدة تنبعث من نجمها المضيف، وهو أكثر سخونة بنسبة 5٪ من شمسنا.

4. ماذا نعرف عن تكوين هذه الكواكب؟

يُعتقد أن الكواكب الداخلية لنظام كيبلر 385 تحتوي على تركيبات صخرية وربما تمتلك أغلفة جوية رقيقة. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تتمتع الكواكب الخارجية الخمسة بأغلفة جوية سميكة.

5. ما مدى أهمية الكتالوج الذي أنتجته وكالة ناسا؟

يعد الكتالوج الذي تنتجه وكالة ناسا أمرًا بالغ الأهمية في توفير معلومات دقيقة وتمكين اكتشاف أنظمة مثل Kepler-385. إنها القائمة الأكثر شمولاً ودقة لكوكب كيبلر المرشح وخصائصه حتى الآن.