استكشاف Arp 107: اصطدام المجرات

في مساحة شاسعة من الفضاء، يواصل تلسكوب هابل الفضائي التقاط صور مذهلة تقدم رؤى قيمة حول الكون. في الآونة الأخيرة، سلطت وكالة ناسا الضوء على صورة لظاهرة سماوية تعرف باسم Arp 107، تعرض زوجًا من المجرات المتفاعلة. تلقي هذه الصورة بالتحديد الضوء على الطبيعة الرائعة لمجرات سيفرت والعمليات التي تقف وراء الاصطدامات المجرية.

يقدم Arp 107، الذي يقع على بعد حوالي 465 مليون سنة ضوئية من الأرض، مشهدا مثيرا للاهتمام. وهي تتألف من مجرة ​​سيفرت على اليسار ومجرة مرافقة أصغر على اليمين. تتميز مجرات سيفرت بنواتها النشطة التي تؤوي ثقوبًا سوداء فائقة الكتلة. تبعث هذه النوى النشطة كميات هائلة من الطاقة، إلا أن السطوع لا يطغى على التفاصيل المعقدة في بنية المجرة.

تكشف صورة هابل عن الفترات المتصاعدة داخل Arp 107، حيث يحدث تكوين النجوم المكثف. ويرافق هذه المناطق "جسر" يربط المجرة المرافقة الأصغر بمجرة سيفرت الأكبر. يتكون هذا الجسر من قوى الجاذبية التي تمارسها المجرة الأكبر على الغبار والغاز المحيط بها.

تكمن أهمية ملاحظات تلسكوب هابل الفضائي في قدرته على التقاط المجرة بأكملها، مما يوفر رؤية شاملة للعمليات التي تحدث داخل Arp 107. وتسمح هذه الملاحظات للعلماء بدراسة تكوين النجوم، وممرات الغبار، والبنية العامة للمجرة. .

بينما نواصل استكشاف عجائب الفضاء، تلعب أدوات مثل تلسكوب هابل الفضائي دورًا حاسمًا في توسيع معرفتنا وفهمنا للكون. يعد Arp 107 بمثابة مثال آسر للتفاعلات المعقدة والعمليات الديناميكية التي تحدث داخل المجرات.

مصادر:

– ناسا: https://www.nasa.gov/feature/arptrio/arp-107-interacting-galaxies