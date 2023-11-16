عصر جديد من الموسيقى: ترجمة بيانات تلسكوب ناسا إلى مقطوعة موسيقية

لقد سعى الموسيقيون دائمًا إلى الإلهام من اتساع وجمال العالم السماوي. الآن، بفضل التعاون المبتكر بين وكالة ناسا والملحنة صوفي كاستنر، يمكن تحويل البيانات الفعلية من تلسكوبات ناسا إلى مقطوعات موسيقية أصلية يمكن للموسيقيين البشريين عزفها.

منذ عام 2020، شارك مركز شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا في مشروع "الصوتنة" الرائد. ويتضمن هذا المشروع تحويل البيانات الرقمية التي تلتقطها التلسكوبات إلى موسيقى، مما يسمح للناس بتجربة البيانات الفلكية وتفسيرها من خلال حاسة السمع بدلاً من الاعتماد فقط على الصور المرئية.

في مرحلة جديدة من مشروع الصوتنة، قام الفريق، الذي يعمل بشكل وثيق مع الملحنة صوفي كاستنر، برفع البيانات إلى مستوى جديد. ومن خلال الاستفادة من المواهب الموسيقية للموسيقيين البشر، تأخذ البيانات المتحولة بعدًا جديدًا وإنسانيًا.

وأوضح كاستنر: "هدفنا هو خلق رواية خيالية متجذرة بقوة في الحقائق العلمية". "نحن نأخذ البيانات المترجمة من الفضاء ونضفي عليها لمسة إنسانية مميزة، مما يؤدي إلى تفسير فني فريد حقًا."

التركيز الأولي لهذا البرنامج التجريبي هو منطقة مركزة في قلب مجرتنا درب التبانة والتي تحتوي على ثقب أسود هائل. قام مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا، وتلسكوب هابل الفضائي، وتلسكوب سبيتزر الفضائي المتقاعد بدراسة هذه المنطقة على نطاق واسع، والتي تمتد على مساحة حوالي 400 سنة ضوئية.

على مدار عملية الصوتنة، تستخدم أجهزة الكمبيوتر خوارزميات معقدة لرسم خريطة رياضية للبيانات الرقمية من هذه التلسكوبات إلى أصوات يمكن أن تدركها الأذن البشرية. ومع ذلك، يمتلك الموسيقيون البشريون مجموعة مختلفة من القدرات مقارنة بالآلات.

كان نهج كاستنر هو تسليط الضوء على أقسام معينة من الصورة، مما يجعل البيانات في متناول الأشخاص للعب. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تلفت الانتباه إلى التفاصيل التي غالبًا ما يتم تجاهلها ضمن الصوتنة الأكبر.

قال كاستنر: "تسمح لي هذه التقنية بإنشاء صور قصيرة قصيرة ضمن البيانات، على غرار كتابة موسيقى تصويرية لفيلم مستوحاة من الصورة المرئية". "إن هدفي هو توجيه تركيز المستمع نحو الأحداث الصغيرة التي تحدث ضمن مجموعة البيانات الشاملة."

والنتيجة النهائية لهذا المشروع التجريبي هي مقطوعة موسيقية آسرة تتناغم بعمق مع البيانات الأصلية من تلسكوبات ناسا، ولكن مع منظور إنساني واضح.

"بطريقة ما، هذه مجرد طريقة أخرى يمكن للبشر من خلالها التفاعل مع سماء الليل، كما فعلوا عبر التاريخ"، كما علق كيمبرلي أركاند، عالم التصور والتكنولوجيا الناشئة في شاندرا. "على الرغم من تطور الأدوات التي نستخدمها، إلا أن المفهوم الأساسي المتمثل في إيجاد الإلهام في الكون لخلق الفن يظل دون تغيير."

لدى كاستنر خطط طموحة لتوسيع مشروع التكوين هذا ليشمل الأجرام السماوية الأخرى في مجموعة صوتنة بيانات شاندرا. بالإضافة إلى ذلك، فهي منفتحة للتعاون مع الموسيقيين الآخرين الذين يشاركونهم الاهتمام بدمج هذه البيانات الصوتية الفريدة في مؤلفاتهم.

القطعة التحويلية لصوفي كاستنر المستوحاة من مركز المجرة تحمل عنوان "حيث تتلاقى الخطوط المتوازية". إذا كنت موسيقيًا حريصًا على استكشاف هذا الصوتنة في المنزل، فإن النوتة الموسيقية متاحة على: [أدخل رابط النوتة الموسيقية].

تم تسجيل هذه المقطوعة المذهلة من قبل فرقة Ensemble Éclat، ومقرها في مونتريال، وأدارها تشارلز إيريك لافونتين، في 19 يوليو 2023، في جامعة ماكجيل، لتلتقط جوهر السيمفونية الكونية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو مشروع الصوتنة في مركز شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا؟

ج: يتضمن مشروع الصوتنة ترجمة البيانات الرقمية التي التقطتها تلسكوبات ناسا إلى موسيقى، مما يسمح للناس بتجربة البيانات الفلكية من خلال الصوت.

س: من يتعاون مع ناسا في هذا المشروع؟

ج: تعمل الملحنة صوفي كاستنر بشكل وثيق مع مركز شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا لإنشاء مقطوعات موسيقية تعتمد على صوتنة بيانات التلسكوب.

س: ما الهدف من هذا التعاون؟

ج: يهدف هذا التعاون إلى إضفاء لمسة إنسانية على البيانات العلمية وإنشاء تفسيرات فنية فريدة للكون.

س: ما هو محور مشروع التكوين التجريبي؟

ج: يركز المشروع التجريبي على بيانات من منطقة صغيرة في مركز مجرتنا درب التبانة، حيث يوجد ثقب أسود هائل.

س: كيف يساهم الموسيقيون البشريون في عملية الصوتنة؟

ج: يجلب الموسيقيون البشريون قدراتهم الفريدة وتفسيرهم الفني إلى البيانات المحولة، مما يضيف منظورًا إنسانيًا مميزًا إلى المقطوعات الموسيقية.

س: هل سيتوسع مشروع التكوين هذا ليشمل أجرام سماوية أخرى؟

ج: نعم، تخطط صوفي كاستنر لتوسيع مشروع التكوين ليشمل كائنات أخرى في مجموعة صوتنة بيانات تشاندرا.

س: هل يمكن للموسيقيين تجربة العزف على الصوتنة في المنزل؟

ج: نعم، النوتة الموسيقية للمقطوعات الموسيقية متاحة للموسيقيين الذين يرغبون في استكشاف الصوتنة وتشغيلها في المنزل.