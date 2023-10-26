CatSat: ثورة في مجال الاستشعار والاتصالات الفضائية

قبل ثلاثين عامًا، أثارت مكالمة هاتفية بالصدفة أثناء تحضير بودنغ الشوكولاتة فكرة من شأنها أن تُحدث ثورة في مجال الاستشعار والاتصالات الفضائية. اكتشف كريستوفر ووكر، وهو مهندس شاب في ذلك الوقت، إمكانية وجود غلاف بلاستيكي ملتوي فوق وعاء الحلوى الخاص به عندما أدى إلى تضخيم انعكاس المصباح الكهربائي العلوي. أدى هذا المفهوم في النهاية إلى تطوير عاكس البالون الكبير (LBR)، وهو جهاز قابل للنفخ يخلق فتحات تجميع واسعة بجزء صغير من وزن الهوائيات التقليدية القابلة للنشر.

بفضل التمويل المقدم من برنامج المفاهيم المتقدمة المبتكرة (NIAC) التابع لناسا، أصبحت رؤية ووكر حقيقة واقعة أخيرًا. يقوم LBR بتحويل جزء من كرة منتفخة إلى هوائي مكافئ عن طريق إضفاء الألومنيوم على جزء من السطح الداخلي. من خلال نموذج أولي يبلغ قطره 33 قدمًا (10 أمتار) بتمويل من NIAC ومختبر الأبحاث البحرية الأمريكية، أظهر ووكر قدرات LBR، التي تتجاوز حجم فتحة تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا.

يعمل تصميم LBR على حل التحديات التي تواجهها الهوائيات العاكسة التقليدية. إنها تنتفخ مثل كرة الشاطئ، مما يوفر شكل طبق مكافئ ثابت دون الحاجة إلى أجهزة ضخمة ومعقدة قابلة للنشر. علاوة على ذلك، يمكن طيها إلى حجم صغير، مما يسهل إطلاقها ونشرها في الفضاء.

أحد التطبيقات البارزة لهذه التكنولوجيا هو في الاتصالات عالية السرعة. سيوضح CatSat، وهو CubeSat مكون من 6 وحدات تم تطويره بواسطة Freefall Aerospace بالتعاون مع وكالة ناسا وجامعة أريزونا وشركة Rincon Research، قدرات الهوائي القابل للنفخ في مدار أرضي منخفض. بعد النشر، سيرسل الهوائي صورًا عالية الدقة للأرض إلى الأرض. تعرض هذه المهمة، وهي جزء من مبادرة إطلاق CubeSat التابعة لناسا، إمكانية القيام بمهام مستقبلية إلى القمر والكواكب والفضاء السحيق باستخدام CubeSats.

أسئلة وأجوبة:

ما هو العاكس البالوني الكبير (LBR)؟

LBR عبارة عن جهاز قابل للنفخ يحول جزءًا من كرة منتفخة إلى هوائي مكافئ. فهو يخلق فتحات تجميعية واسعة بجزء صغير من وزن الهوائيات التقليدية القابلة للنشر.

لماذا يعد LBR مهمًا؟

يحل LBR التحديات التي تواجهها الهوائيات العاكسة التقليدية، مثل الوزن الثقيل والنشر المعقد. إنه يوفر شكل طبق مكافئ ثابت دون الحاجة إلى أجهزة ضخمة ويمكن طيه في حجم صغير، مما يسهل إطلاقه ونشره في الفضاء.

ما هو كات سات؟

CatSat هو CubeSat مكون من 6 وحدات سيُظهر قدرات الهوائي القابل للنفخ في مدار أرضي منخفض. وستقوم بإرسال صور عالية الدقة للأرض إلى الأرض، لتعرض إمكانية القيام بمهام مستقبلية باستخدام CubeSats.

من قام بتطوير CatSat وLBR؟

تم تطوير CatSat بواسطة Freefall Aerospace بالتعاون مع NASA وجامعة أريزونا وشركة Rincon Research Corporation. كان كريستوفر ووكر رائدًا في مفهوم LBR، الذي حصل على تمويل من برنامج المفاهيم المتقدمة المبتكرة التابع لناسا ومختبر أبحاث البحرية الأمريكية.

كيف يمكن مقارنة LBR بالهوائيات العاكسة التقليدية؟

يقدم LBR بديلاً خفيف الوزن للهوائيات العاكسة التقليدية. يلغي تصميمها القابل للنفخ الحاجة إلى آليات نشر ضخمة ومعقدة، مما يجعلها أكثر تنوعًا وأسهل في النشر في الفضاء.

مصادر:

ناسا: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

فيديو يوتيوب: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed