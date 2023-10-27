تكنولوجيا الهوائيات الجديدة القابلة للنفخ يمكن أن تُحدث ثورة في الاتصالات الفضائية

تلوح في الأفق تكنولوجيا رائدة في مجال الاستشعار والاتصالات الفضائية، وذلك بفضل جهود المهندس كريستوفر ووكر وبرنامج المفاهيم المتقدمة المبتكرة (NIAC) التابع لناسا. تتضمن فكرة ووكر، المعروفة باسم عاكس البالون الكبير (LBR)، استخدام هوائيات كروية قابلة للنفخ لإنشاء فتحات تجميع واسعة للاتصالات الفضائية. يقوم هذا المفهوم على تحويل جزء من السطح الداخلي للكرة المنتفخة إلى هوائي مكافئ، مما يسمح بالتقاط ونقل الإشعاع الكهرومغناطيسي.

وبدعم من NIAC ومنحة من مختبر الأبحاث البحرية الأمريكية، تمكن ووكر من تطوير وعرض نموذج LBR يبلغ قطره 33 قدمًا والذي تم نقله إلى طبقة الستراتوسفير بواسطة منطاد عملاق. توفر تقنية الهوائي القابل للنفخ العديد من المزايا مقارنة بالهوائيات العاكسة الكبيرة التقليدية. يمكن لـ LBR، المصنوع من هيكل رقيق، أن ينتفخ إلى شكل طبق مكافئ ثابت دون الحاجة إلى أجهزة ضخمة ومعقدة قابلة للنشر. كما أنها خفيفة الوزن وقابلة للطي، مما يسهل تخزينها وإطلاقها في الفضاء.

في عام 2018، عرضت شركة Freefall Aerospace، وهي شركة شارك في تأسيسها ووكر، إمكانات LBR من خلال إجراء اختبار على متن منطاد الستراتوسفير التابع لناسا، حيث وصل إلى ارتفاع 159,000 قدم. والخطوة التالية لهذه التكنولوجيا هي عرض اتصالات عالية السرعة في مدار أرضي منخفض على متن CubeSat يسمى CatSat. سيتم نشر نظام نشر الهوائي القابل للنفخ الخاص بـ CatSat من حاويته والبدء في إرسال صور الأرض عالية الوضوح.

تفتح تقنية الهوائي القابلة للنفخ المبتكرة الباب أمام المهمات الفضائية المستقبلية باستخدام CubeSats، مع تطبيقات تتراوح من استكشاف القمر إلى مهمات الفضاء السحيق. إن إمكانية استخدام CubeSats المجهزة بهوائيات قابلة للنفخ يمكن أن تزيد بشكل كبير من قدرات وإمكانيات الاتصالات الفضائية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو العاكس البالوني الكبير (LBR)؟

ج: إن LBR هو هوائي كروي قابل للنفخ يخلق فتحات تجميعية واسعة للاستشعار والاتصالات الفضائية.

س: كيف يعمل LBR؟

ج: يقوم LBR بتحويل جزء من السطح الداخلي للكرة المنتفخة إلى هوائي مكافئ، مما يسمح بالتقاط ونقل الإشعاع الكهرومغناطيسي.

س: ما هي مزايا الهوائيات القابلة للنفخ؟

ج: تتميز الهوائيات القابلة للنفخ، مثل LBR، بأنها خفيفة الوزن وقابلة للطي ولا تتطلب أجهزة قابلة للنشر ضخمة ومعقدة. إنها توفر قدرًا أكبر من المرونة وسهولة التخزين مقارنة بالهوائيات العاكسة الكبيرة التقليدية.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا؟

ج: يمكن لهذه التكنولوجيا أن تُحدث ثورة في الاتصالات الفضائية وتتيح مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك استكشاف القمر ومهام الفضاء السحيق، باستخدام CubeSats المجهزة بهوائيات قابلة للنفخ.

المصدر: ناسا