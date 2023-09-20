ناسا تحاكي لمحة عن مجرتنا في موجات الجاذبية

استخدم علماء الفلك بيانات محاكاة لتوفير تصور للسماء كما تظهر في موجات الجاذبية، مما يوفر منظورًا جديدًا لمجرتنا. موجات الجاذبية هي تموجات كونية في الزمكان تولدها الأجسام التي تدور حولها، ومن المتوقع أن تعمل المراصد الفضائية التي من المتوقع إطلاقها في العقد المقبل على تعزيز فهمنا لهذه الظواهر بشكل كبير.

واكتشفت المراصد الأرضية نحو مائة حدث منذ عام 2015، تمثل اندماجات لثقوب سوداء ذات كتلة نجمية، أو نجوم نيوترونية، أو كليهما. هذه الإشارات عبارة عن أحداث قصيرة العمر وعالية التردد يمكن أن تحدث في أي مكان في السماء وتنشأ من مصادر خارج مجرتنا. ومع ذلك، هناك العديد من الأنظمة الثنائية داخل مجرة ​​درب التبانة التي تحتوي أيضًا على أجسام مدمجة مثل الأقزام البيضاء والنجوم النيوترونية والثقوب السوداء في مدارات ضيقة.

لمراقبة هذه الثنائيات فائقة الصغر (UCBs)، من الضروري وجود مرصد فضائي لأن موجات الجاذبية الخاصة بها لها ترددات منخفضة جدًا بالنسبة للكاشفات الأرضية. من المتوقع أن يكتشف هوائي مقياس التداخل الليزري الفضائي (LISA)، وهي مهمة مشتركة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، عشرات الآلاف من UCBs. يعد اكتشاف المزيد من UCBs أحد الأهداف الأساسية لـ LISA.

طور الباحثون تقنية للجمع بين البيانات المحاكاة للتوزيع المتوقع وإشارات موجات الجاذبية من UCBs لإنشاء رؤية شاملة للسماء لمجرتنا. تشبه هذه الصورة منظر السماء بالكامل في الضوء المرئي، أو الأشعة تحت الحمراء، أو الأشعة السينية. يوفر التصور لمحة عن المنظور الفريد الذي تقدمه موجات الجاذبية في مراقبة الكون. الأمل هو أن يتم إنشاء الإصدارات المستقبلية من هذه الصورة باستخدام بيانات LISA الحقيقية.

تعرض هذه الدراسة، التي نُشرت في The Astronomical Journal، إمكانات موجات الجاذبية كأداة جديدة لدراسة الكون. من خلال دمج البيانات من مراصد موجات الجاذبية الفضائية مثل LISA، يمكن لعلماء الفلك الحصول على رؤى قيمة حول طبيعة الأنظمة الثنائية وديناميكيات الأجسام في مجرتنا.

مصادر:

– المجلة الفلكية (2023). دوى: 10.3847/1538-3881/acd3f1

- مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا