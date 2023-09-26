ناسا تحاكي موجات الجاذبية لمجرتنا

حقق باحثو وكالة ناسا تقدما كبيرا في محاكاة موجات الجاذبية في مجرتنا. وباستخدام المراصد الأرضية، اكتشفوا العديد من الأحداث التي تنطوي على اندماج ثقوب سوداء ذات كتلة نجمية، أو نجوم نيوترونية، أو كليهما. هذه الإشارات، التي تدوم أقل من دقيقة، لها ترددات عالية ويمكن أن تحدث في أي مكان في السماء. وتقع مصادر هذه الإشارات خارج مجرتنا.

وأوضحت سيسيليا تشيرينتي، الباحثة في جامعة ميريلاند ومركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، أنه من المتوقع أيضًا أن تحتوي الأنظمة الثنائية في درب التبانة على أجسام مدمجة مثل الأقزام البيضاء والنجوم النيوترونية والثقوب السوداء في مدارات قريبة. ومع ذلك، ونظرًا للحاجة إلى اكتشاف موجات الجاذبية، فمن الضروري إنشاء مرصد فضائي.

موجات الجاذبية هي اضطرابات في نسيج الزمكان ناجمة عن تسارع الأجسام الضخمة. تم التنبؤ بها لأول مرة من قبل ألبرت أينشتاين في نظريته النسبية العامة. وتسمح هذه الموجات للعلماء بمراقبة الأحداث العنيفة والحيوية التي تحدث في كوننا، مثل اصطدام الثقوب السوداء أو انفجار المستعرات الأعظم.

تهدف أعمال المحاكاة التي تجريها وكالة ناسا إلى فهم ديناميكيات وسلوك موجات الجاذبية داخل مجرتنا بشكل أفضل. ومن خلال دراسة خصائص هذه الموجات، يأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة لطبيعة الأنظمة التي تنتجها والأشياء المشاركة في عمليات الاندماج.

نتائج هذا البحث لديها القدرة على تعزيز فهمنا للكون وعملياته الأساسية. ومع مزيد من التقدم في التكنولوجيا وتطوير المراصد الفضائية المخصصة للكشف عن موجات الجاذبية، يمكن للعلماء الاستمرار في استكشاف أسرار الكون.

مصادر:

- ناسا

– جامعة ميريلاند، كوليدج بارك

التعاريف:

– موجات الجاذبية: اضطرابات في نسيج الزمكان ناجمة عن تسارع الأجسام الضخمة.

- الأنظمة الثنائية: أنظمة تتكون من جسمين فلكيين يدوران حول مركز كتلتهما المشترك.

– النجم النيوتروني: جسم سماوي عالي الكثافة يتكون من انهيار الجاذبية لنجم ضخم أثناء السوبرنوفا.