إحداث ثورة في إنتاج المحاصيل الفضائية: حصاد النباتات الدقيقة في الجاذبية الصغرى

اكتسبت Microgreens، وهي شتلات صغيرة من النباتات الصالحة للأكل، اهتمامًا كبيرًا بمحتواها الغذائي العالي ونكهاتها المكثفة وألوانها النابضة بالحياة. وبينما تستعد وكالات الفضاء لمهمات طويلة الأمد، مثل إرسالها إلى المريخ، تصبح الحاجة إلى خيارات غذائية مستدامة أمرا بالغ الأهمية. يحتاج رواد الفضاء إلى منتجات طازجة لتكملة نظامهم الغذائي، ويشكل الحفاظ على إمدادات غذائية مغذية في الفضاء تحديات فريدة من نوعها.

ولمواجهة هذا التحدي، قام فريق من الباحثين من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا بتطوير صندوق زراعة أخضر صغير يُحدث ثورة في تقنيات الحصاد في الجاذبية الصغرى. وتتناول الدراسة، التي نشرت في مجلة أبحاث الجاذبية والفضاء، تفاصيل تصميم وبناء واختبار هذا الجهاز المبتكر.

يسمح صندوق زراعة الميكروجرين بحصاد آمن وفعال في كل من الجاذبية الصغرى وجاذبية الأرض. يمثل الحجم الصغير للخضروات الصغيرة تحديًا فريدًا في بيئة الفضاء الخالية من الوزن. وكانت طرق الحصاد التقليدية غير مناسبة، لأنها كانت معرضة لخطر التلوث بالجذور. ولذلك، استكشف الباحثون تقنيات القطع والتعبئة الجديدة للتغلب على هذه القيود.

خلال ثلاث رحلات قطع مكافئ، تم اختبار طرق القطع المختلفة (المقصلة، مطحنة الفلفل، المقص) وطرق التعبئة (المرفقة واليدوية) باستخدام صندوق زراعة الميكروجرين. وأظهرت النتائج نتائج واعدة للقدرة على حصاد النباتات الصغيرة بنجاح في الجاذبية الصغرى.

ويحمل هذا البحث أهمية كبيرة للبعثات الفضائية المستقبلية، حيث سيعتمد رواد الفضاء على مصادر الغذاء المستدامة والطازجة. توفر الزراعة الناجحة للخضراوات الصغيرة في الفضاء حلاً عمليًا ومغذيًا. بالإضافة إلى قيمتها الغذائية، تعد الخضراوات الصغيرة جذابة بصريًا ويمكن أن توفر مجموعة متنوعة من النكهات، مما يعزز تجربة تناول الطعام الشاملة لرواد الفضاء.

أصبح تطوير الأجهزة اللازمة لحصاد الميكروجرين في الفضاء ممكنًا من خلال التمويل من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا للسلامة الهندسية والعمليات، بالإضافة إلى الدعم المقدم من برنامج فرص الطيران التابع لناسا. يعرب الباحثون عن امتنانهم لإيرل آدامز وألكسندر فان ديك لمساهماتهم.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الميكروجرين؟

ج: الميكروجرين هي شتلات صغيرة من النباتات الصالحة للأكل معروفة بمحتواها الغذائي العالي ونكهاتها القوية وألوانها النابضة بالحياة.

س: كيف تم حصاد الميكروجرين في الجاذبية الصغرى؟

ج: قام الباحثون بتطوير صندوق زراعة ميكروجرين واختبروا طرق القطع المختلفة (المقصلة ومطحنة الفلفل والمقص) وطرق التعبئة (المرفقة واليدوية) أثناء الرحلات الجوية المكافئة للتغلب على تحديات الجاذبية الصغرى.

س: ما أهمية النباتات الصغيرة في إنتاج محاصيل الفضاء؟

ج: توفر منتجات Microgreens مصدرًا غذائيًا مستدامًا ومغذيًا لرواد الفضاء أثناء المهام الفضائية طويلة الأمد ويمكنها تعزيز تجربة تناول الطعام الخاصة بهم من خلال نكهاتها المتنوعة ومظهرها النابض بالحياة.