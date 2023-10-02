رائدة الفضاء كيت روبينز تقوم باختبار Wet Lab-2 لتحليل الجينات في الفضاء

ستعمل رائدة الفضاء كيت روبينز مع Wet Lab-2، وهي أداة تستخدم لتحليل التعبير الجيني الكمي، لإجراء المزيد من الاختبارات في الفضاء هذا العام. يسمح نظام Wet Lab-2 للباحثين بدراسة تأثيرات السفر إلى الفضاء على التعبير الجيني ويوفر رؤى قيمة في بيولوجيا الفضاء.

يشير التعبير الجيني إلى العملية التي يتم من خلالها تشغيل الجينات أو إيقاف تشغيلها، مما يؤدي إلى إنتاج البروتينات التي تقوم بوظائف محددة في الجسم. إن فهم كيفية تأثر التعبير الجيني بالبيئة الفضائية يمكن أن يساعد الباحثين على تطوير استراتيجيات لحماية صحة رواد الفضاء أثناء البعثات الفضائية طويلة الأمد.

يتكون نظام Wet Lab-2 من جهاز صغير مستقل يسمح بتحضير العينات البيولوجية وتخزينها وتحليلها. وهذا يمكّن رواد الفضاء من إجراء تجارب ودراسات حول التعبير الجيني أثناء وجودهم في الفضاء.

ومن خلال اختبار نظام Wet Lab-2 في الفضاء، يمكن للعلماء تقييم فعاليته وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تعديلات أو تحسينات لتحسين أدائه. سيساعد ذلك على ضمان حصول البعثات الفضائية المستقبلية على أدوات موثوقة ودقيقة لدراسة التعبير الجيني.

تسعى ناسا باستمرار إلى تعزيز فهمنا لكيفية تكيف جسم الإنسان والاستجابة لبيئة الفضاء. من خلال دراسة التعبير الجيني لدى رواد الفضاء، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة للآثار الصحية المحتملة على المدى الطويل للسفر إلى الفضاء وتطوير تدابير مضادة للتخفيف من أي آثار سلبية.

يعد هذا الاختبار جزءًا من جهود ناسا المستمرة لدعم استكشاف الإنسان للفضاء وتمهيد الطريق للمهام المستقبلية إلى القمر والمريخ وما بعده. من خلال دراسة التعبير الجيني والعمليات البيولوجية الأخرى في الفضاء، يفتح العلماء أسرار كيفية عمل الحياة في الجاذبية الصغرى ويعملون على ضمان صحة ورفاهية رواد الفضاء في البعثات المستقبلية.

مصادر:

- مختبر ناسا الرطب -2: فتح بيولوجيا الفضاء. تم الاسترجاع من [URL]

- التعبير الجيني. تم الاسترجاع من [URL]