صورة غامضة من الفضاء الخارجي تأسر العلماء مرة أخرى

جذبت الصورة المذهلة التي التقطتها مهمة جونو التابعة لناسا انتباه العلماء في جميع أنحاء العالم. في 7 سبتمبر 2023، التقط جونو صورة لمنطقة في المنطقة الشمالية لكوكب المشتري تُعرف باسم Jet N7. تعرض الصورة عرضًا رائعًا للسحب والعواصف، مما دفع العلماء إلى التعمق في دراستهم لهذه الميزات.

كان العالم المواطن فلاديمير تاراسوف مسؤولاً عن إنشاء الصورة من أداة جونو، وذلك باستخدام البيانات التي تم تلقيها عندما كانت المركبة الفضائية على ارتفاع حوالي 4,800 ميل فوق سحب كوكب المشتري. وعلى الرغم من أن هذه الصورة السماوية تشبه الوجه بالعينين والأنف والفم، إلا أن وكالة ناسا تعزو هذا التصور إلى ظاهرة تسمى الباريدوليا. الباريدوليا هي ميل البشر إلى إدراك أنماط يمكن التعرف عليها، مثل الوجوه، في المحفزات البصرية العشوائية.

في حين أن هذه الصورة الأخيرة قد أثارت ضجة بين المجتمع العلمي، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تلتقط فيها وكالة ناسا صورة تشبه وجهًا على كوكب. في عام 1976، قامت المركبة الفضائية فايكنغ 1 التابعة لناسا بتصوير "الوجه على المريخ". في البداية، أثار نحت العيون والأنف والفم على الكوكب فضولاً، لكن التحليل اللاحق كشف أنه مجرد وهم ناتج عن التكوينات الجيولوجية الطبيعية.

على الرغم من هذه التفسيرات، فإن الجاذبية التي لا يمكن إنكارها لهذه التشكيلات التي تشبه الوجه لا تزال تأسر العلماء وعامة الناس. تذكرنا مثل هذه الصور بتعقيد وجمال عالمنا، مما يشجع على المزيد من الاستكشاف والتأمل.

أسئلة وأجوبة

ما هي الباريدوليا؟

الباريدوليا هي ظاهرة نفسية حيث يدرك البشر أنماطًا مألوفة، مثل الوجوه، في محفزات غير مرتبطة أو عشوائية.

ما هو "الوجه على المريخ"؟

يشير "الوجه على المريخ" إلى صورة التقطتها مركبة الفضاء فايكنغ 1 التابعة لناسا في عام 1976. ويبدو أن الصورة تصور وجهًا بعينين وأنف وفم على سطح المريخ. ومع ذلك، فقد توصل المزيد من التحليل إلى أنه وهم خلقته السمات الجيولوجية الطبيعية.

هل يعتقد العلماء أن الصورة الأخيرة لكوكب المشتري هي وجه حقيقي؟

لا، يعزو العلماء المظهر الشبيه بالوجه في الصورة الأخيرة لكوكب المشتري إلى الباريدوليا. إنه ميل طبيعي للبشر لتفسير الأشكال والأنماط المألوفة حتى عندما لا تكون موجودة.