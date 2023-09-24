عادت عينات الكويكب بنجاح إلى الأرض في مهمة ناسا

هبطت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا بنجاح في صحراء يوتا بعد مهمة استمرت سبع سنوات لجمع عينات من الكويكب بينو. أطلقت المركبة الفضائية كبسولة تحتوي على شظايا الكويكب، والتي هبطت بالمظلة إلى منطقة الهبوط. ووفقا للعلماء، من المقدر أن تحتوي الكبسولة على كوب على الأقل من ركام الكويكب الغني بالكربون. ومع ذلك، لن يتم معرفة المبلغ الدقيق حتى يتم فتح الحاوية.

وتضمنت المهمة مساهمة كندا بمقياس الارتفاع الليزري OSIRIS-REx (OLA)، الذي قام بمسح وقياس سطح الكويكب، مما يوفر خريطة دقيقة للغاية ساعدت في تحديد موقع الهبوط. سيكون لدى كندا إمكانية الوصول إلى جزء صغير من مواد الكويكب التي تم جمعها.

ولعبت اليابان أيضًا دورًا في المهمة، حيث سبق لها أن أعادت عينات من كويكبين آخرين. وفي كل مرة، كانت وكالة ناسا تتلقى جزءًا من العينات.

سيتم نقل الكبسولة المستردة إلى غرفة نظيفة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، حيث سيتم إجراء تحليل لمدة عامين. سيتم الكشف عن العينة للجمهور في 11 أكتوبر.

ويُصنف بينو، الذي تم اكتشافه عام 1999، على أنه جسم قريب من الأرض لأنه يمر بالقرب من كوكبنا كل ست سنوات. إنه بحجم مبنى إمباير ستيت تقريبًا. وستساهم البيانات التي تم جمعها من هذه المهمة في الجهود المبذولة لإبعاد الكويكبات التي قد تشكل تهديدًا للأرض في المستقبل.

وتعد العودة الناجحة لعينات الكويكب علامة فارقة في استكشاف الفضاء، مما يسمح للعلماء بدراسة المكونات الخام للنظام الشمسي كما كانت قبل مليارات السنين. تستهدف المركبة الفضائية OSIRIS-REx بالفعل الكويكب أبوفيس في لقاء مستقبلي في عام 2029.

مصادر:

- ناسا

- وكالة أسوشيتد برس