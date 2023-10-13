ناسا تطلق مركبة الفضاء Psyche في مهمة إلى كويكب نادر مغطى بالمعادن

انطلقت المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا يوم الجمعة، لتبدأ رحلة مدتها ست سنوات إلى كويكب مغطى بالمعدن. تمثل هذه المهمة أول استكشاف لعالم يتكون في الغالب من المعدن، على عكس التركيب الصخري أو الجليدي النموذجي لمعظم الكويكبات. يعتقد العلماء أن Psyche قد تكون بقايا نواة كوكب مبكر، مما يقدم رؤى قيمة حول مراكز الأرض والكواكب الصخرية الأخرى التي لا يمكن الوصول إليها.

تم إطلاق المركبة الفضائية بواسطة SpaceX من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا وتم تسميتها على اسم الكويكب الذي ستدرسه. ومن المتوقع أن يصل إلى الكويكب الذي على شكل حبة البطاطس في عام 2029. ويعتبر سايكي هو الأكبر من بين ما يقرب من تسعة كويكبات غنية بالمعادن تم اكتشافها حتى الآن، ويقع في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

وصفت العالمة الرائدة ليندي إلكينز تانتون من جامعة ولاية أريزونا المهمة بقولها: "لقد كان حلم البشر منذ فترة طويلة هو الذهاب إلى اللب المعدني لأرضنا. أعني، اسأل جول فيرن». ومع ذلك، فإن الضغط الشديد ودرجة الحرارة يجعل الوصول إلى قلب الأرض مستحيلاً. يوفر Psyche فرصة فريدة لدراسة النواة المعدنية داخل نظامنا الشمسي.

ويقدر علماء الفلك أن عرض الكويكب يبلغ حوالي 144 ميلا (232 كيلومترا) في أوسع نطاق له وطوله 173 ميلا (280 كيلومترا). ويُعتقد أنها تحتوي على الحديد والنيكل ومعادن أخرى، بالإضافة إلى كميات ضئيلة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو الإيريديوم. ويتوقع العلماء ملاحظة الحفر المعدنية الشائكة، والمنحدرات المعدنية الشاهقة، وتدفقات الحمم البركانية المتآكلة المغطاة بالمعادن على سطح الكويكب.

تحمل هذه المهمة قيمة علمية كبيرة حيث يمكن للكويكب أن يقدم نظرة ثاقبة حول تكوين نظامنا الشمسي والإجابة على الأسئلة الأساسية حول أصول الحياة على الأرض وصلاحية كوكبنا للسكن. ومن خلال دراسة الكويكب، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل للقلب الحديدي للأرض، والذي يولد المجال المغناطيسي الذي يحمي غلافنا الجوي ويتيح الحياة.

ستتخذ المركبة الفضائية طريقًا ملتويًا إلى الكويكب، حيث ستحلق بالقرب من المريخ للحصول على دفعة من الجاذبية في عام 2026. ثم ستصل إلى الكويكب في عام 2029 وتحاول الدخول في مدار حوله، وتدور على مسافة قريبة تصل إلى 47 ميلًا (75 كم) وعلى مسافة قريبة من الكويكب. يصل ارتفاعها إلى 440 ميلاً (700 كم). ستستخدم المركبة الفضائية الدفع الكهربائي الشمسي ونظام اتصالات تجريبي يستخدم الليزر لنقل البيانات.

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