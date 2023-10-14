المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا تنطلق في مهمة إلى الكويكب المغطى بالمعدن

بدأت المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا رحلتها إلى كويكب فريد مغطى بالمعدن، مما يمثل أول استكشاف من نوعه. ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية، التي سميت على اسم الكويكب الذي تلاحقه، Psyche، إلى وجهتها في عام 2029 بعد رحلة مدتها ست سنوات. يعتقد العلماء أن Psyche قد تكون بقايا نواة كوكب مبكر، مما يوفر رؤى قيمة حول الأعمال الداخلية للأرض والكواكب الصخرية الأخرى.

تم إطلاق المركبة الفضائية بواسطة SpaceX من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، وحظيت بتصفيق من وحدات التحكم الأرضية حيث انفصلت بنجاح عن المرحلة العليا للصاروخ. تمثل هذه المهمة خروجًا عن المهمات السابقة التي ركزت على الكويكبات الصخرية أو الجليدية. يدور سايكي، وهو أكبر الكويكبات التسعة المعروفة الغنية بالمعادن، حول الشمس في المنطقة الخارجية لحزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

حدد علماء الفلك أن عرض Psyche يبلغ حوالي 232 كيلومترًا وطوله 280 كيلومترًا. ويُعتقد أنها مكونة من الحديد والنيكل ومعادن أخرى، إلى جانب احتمال وجود السيليكات. ومن المتوقع أن يكون سطحه الذي يغلب عليه اللون الرمادي مغطى بحبيبات معدنية دقيقة ناتجة عن التأثيرات الكونية. وبينما يتخيل العلماء أن الكويكب يضم فوهات معدنية شائكة، ومنحدرات معدنية شاهقة، وتدفقات الحمم البركانية المتآكلة المغطاة بالمعادن، فإنهم يعترفون بأن تكهناتهم قد تكون بعيدة عن الواقع.

وبصرف النظر عن محتواه المعدني، فإن Psyche يحظى باهتمام كبير من قبل العلماء بسبب دوره المحتمل باعتباره لبنة بناء كوكبية من النظام الشمسي المبكر. يمكن لدراستها أن تقدم إجابات على الأسئلة الأساسية حول أصول الحياة على الأرض والعوامل التي تجعل كوكبنا صالحًا للسكن. ومن خلال فحص Psyche، يأمل العلماء في فهم أفضل لدور النواة الحديدية للأرض في خلق المجال المغناطيسي الوقائي الذي يحمي غلافنا الجوي ويمكّن الحياة من الازدهار.

وستتخذ المهمة، التي تديرها جامعة ولاية أريزونا، والتي تبلغ تكلفتها 2.4 مليار دولار، طريقًا ملتويًا للوصول إلى الكويكب. ستستخدم المركبة الفضائية المريخ لأول مرة لتعزيز الجاذبية في عام 2026 قبل أن تدخل مدارًا حول Psyche في عام 2029، حيث ستبقى حتى عام 2031 على الأقل. تحمل هذه المهمة الطموحة وعدًا بتوسيع معرفتنا حول النظام الشمسي المبكر والأعمال الداخلية لكوكبنا. الكوكب الخاص.

المصادر: وكالة ناسا، وكالة أسوشيتد برس