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يخطط العلماء لزيارة كويكب غني بالمعادن بحثًا عن أدلة خارج كوكب الأرض

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 13، 2023
يخطط العلماء لزيارة كويكب غني بالمعادن بحثًا عن أدلة خارج كوكب الأرض

يشرع علماء من جامعة ولاية أريزونا في مهمة لدراسة كويكب غني بالمعادن من أجل الحصول على نظرة ثاقبة للقلب المعدني للأرض والإجابة على الأسئلة الأساسية حول تكوين النظام الشمسي وأصول الحياة على الأرض. ويُعتقد أن الكويكب، الذي يبلغ عرضه 144 ميلًا تقريبًا وطوله 173 ميلًا، مليء بالحديد والنيكل ومعادن أخرى. ويشتبه العلماء أيضًا في وجود سيليكات على سطحه، والتي قد تكون مغطاة بحبيبات معدنية دقيقة من التأثيرات الكونية.

تتصور ليندي إلكينز تانتون، العالمة الرئيسية في المهمة، أن الكويكب يحتوي على فوهات معدنية شائكة، ومنحدرات معدنية ضخمة، وتدفقات من الحمم البركانية المتآكلة المغطاة بالمعدن. قد يحتوي الكويكب أيضًا على كميات ضئيلة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو الإيريديوم. ومع ذلك، يؤكد إلكينز-تانتون أن الطبيعة الحقيقية للكويكب من المرجح أن تتجاوز أي توقعات. وتأمل أن تكشف المهمة عن اكتشافات خارجة عن فهمنا الحالي.

ستستخدم المهمة التي تبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار، والتي تقودها جامعة ولاية أريزونا نيابة عن وكالة ناسا، مركبة فضائية مجهزة بالدفع الكهربائي الشمسي وأنظمة دفع تعمل بغاز الزينون. ستتخذ المركبة الفضائية طريقًا ملتويًا، بما في ذلك تعزيز الجاذبية من المريخ، للوصول إلى الكويكب بحلول عام 2029. وبمجرد الوصول إلى هناك، ستحاول دخول المدار ودراسة الكويكب لمدة عامين على الأقل. وستختبر المهمة أيضًا نظام اتصال تجريبيًا يستخدم أشعة الليزر بدلًا من موجات الراديو، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في نقل البيانات من الفضاء السحيق.

تحمل هذه المهمة وعدًا كبيرًا بتقديم رؤى قيمة حول أصول نظامنا الشمسي والظروف اللازمة لنشوء الحياة على الأرض. ومن خلال دراسة الكويكب الغني بالمعادن، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل للقلب المعدني للأرض والمجال المغناطيسي الذي يحمي غلافنا الجوي.

مصادر:
- مارسيا دان، وكالة أسوشيتد برس

By غابرييل بوتا

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