المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا تنطلق في مهمة إلى الكويكب المعدني

انطلقت المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا في رحلة مدتها ست سنوات لاستكشاف كويكب نادر مغطى بالمعادن. تمثل هذه المهمة أول استكشاف لعالم معدني، حيث أن معظم الكويكبات عادة ما تكون صخرية أو جليدية. ويعتقد العلماء أن الكويكب، المسمى Psyche، قد يكون من بقايا نواة كوكب مبكر ويمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للمراكز التي يتعذر الوصول إليها في الأرض والكواكب الصخرية الأخرى.

تم إطلاق المركبة الفضائية Psyche بواسطة SpaceX من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، ومن المتوقع أن تصل إلى الكويكب في عام 2029. وهو أكبر كويكب غني بالمعادن يتم اكتشافه حتى الآن، ويقع في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. ويبلغ عرض الكويكب حوالي 144 ميلا وطوله 173 ميلا، ويعتقد أنه يحتوي على وفرة من الحديد والنيكل والمعادن الأخرى.

تشرح العالمة الرائدة ليندي إلكينز تانتون من جامعة ولاية أريزونا أنه على الرغم من أن استكشاف اللب المعدني للأرض كان حلمًا، إلا أن الضغط العالي ودرجة الحرارة يجعلان ذلك مستحيلًا. ومع ذلك، فإن كويكب Psyche يمثل فرصة لدراسة نواة معدنية داخل نظامنا الشمسي.

وقد تكهن العلماء حول خصائص الكويكب، متصورين الحفر المعدنية الشائكة، والمنحدرات المعدنية، وتدفقات الحمم البركانية المتآكلة المغطاة بالمعدن. هناك أيضًا احتمال وجود كميات ضئيلة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو الإيريديوم الذائبة داخل الحديد والنيكل في الكويكب.

وتبلغ ميزانية المهمة، التي تقودها جامعة ولاية أريزونا نيابة عن وكالة ناسا، 1.2 مليار دولار. ستتخذ المركبة الفضائية طريقًا ملتويًا للوصول إلى الكويكب، باستخدام المريخ لتعزيز الجاذبية في عام 2026. وستحاول بعد ذلك الدخول في مدار حول الكويكب في عام 2029، لتدور على ارتفاع يصل إلى 440 ميلًا وعلى مسافة قريبة تصل إلى 47 ميلًا.

تعتمد المركبة الفضائية Psyche على الدفع الكهربائي الشمسي وتتميز بنظام اتصالات تجريبي يستخدم الليزر بدلاً من موجات الراديو. ويهدف هذا النظام إلى زيادة تدفق البيانات من الفضاء السحيق إلى الأرض، ومن المحتمل نقل مقاطع فيديو من القمر أو المريخ في المستقبل.

يمكن أن توفر هذه المهمة إلى كويكب Psyche إجابات على الأسئلة الأساسية حول تكوين النظام الشمسي والظروف التي تجعل الكوكب صالحًا للسكن. علاوة على ذلك، فإن دراسة اللب المعدني للكويكب يمكن أن تعزز أيضًا فهمنا للمجال المغناطيسي للأرض، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على غلافنا الجوي وتمكين الحياة.

مصادر:

- المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا تنطلق في مهمة إلى الكويكب المعدني (NASA)

– النفس (الكويكب) (ويكيبيديا)