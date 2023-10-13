تبدأ المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا رحلتها إلى الكويكب المغطى بالمعدن

تم إطلاق المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا في مهمة مدتها ست سنوات لاستكشاف كويكب نادر مغطى بالمعادن. يعد هذا أول استكشاف على الإطلاق لعالم معدني، حيث أن معظم الكويكبات تتكون عادةً من الصخور أو الجليد. ويعتقد العلماء أن الكويكب، المسمى Psyche، يمكن أن يكون بقايا محطمة من قلب كوكب مبكر، مما يوفر معلومات قيمة عن المراكز التي يتعذر الوصول إليها في الأرض والكواكب الصخرية الأخرى.

تم إطلاق المركبة الفضائية بواسطة SpaceX من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا ومن المقرر أن تصل إلى الكويكب على شكل حبة البطاطس في عام 2029. ويعد Psyche أكبر الكويكبات التسعة المعروفة الغنية بالمعادن، ويدور في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ وكوكب الأرض. كوكب المشتري. أدى اكتشافه عام 1852 إلى تسميته باسم مستوحى من إلهة الروح الآسرة في الأساطير اليونانية.

وأوضحت العالمة الرائدة ليندي إلكينز تانتون من جامعة ولاية أريزونا، أن استكشاف اللب المعدني للأرض كان حلما للبشر منذ فترة طويلة، ولكنه مستحيل حاليا بسبب الضغط الشديد ودرجة الحرارة. ومع ذلك، يقدم Psyche فرصة لدراسة نواة معدنية داخل نظامنا الشمسي.

ومن المتوقع أن يبلغ عرض الكويكب حوالي 144 ميلًا وطوله 173 ميلًا، ويُعتقد أنه غني بالحديد والنيكل والمعادن الأخرى، وربما إلى جانب كميات ضئيلة من المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين والإيريديوم. ستسافر المركبة الفضائية أكثر من 2 مليار ميل، لتصل إلى Psyche ومن المحتمل أن تدور حولها على مسافات مختلفة حتى عام 2031 على الأقل.

تحمل هذه المهمة قيمة علمية كبيرة، حيث يُعتقد أن الكويكب هو لبنة بناء كوكبية من النظام الشمسي المبكر. ويمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول ظهور الحياة على الأرض والعوامل التي تجعل كوكبنا صالحًا للسكن. بالإضافة إلى ذلك، فإن فهم خصائص اللب المعدني للكويكب سيساهم في معرفتنا بالمجال المغناطيسي للأرض، الذي يحمي غلافنا الجوي ويتيح الحياة.

ستستخدم المركبة الفضائية الدفع الكهربائي الشمسي ونظام اتصالات تجريبي لنقل كميات كبيرة من البيانات إلى الأرض، مما قد يحدث ثورة في نقل البيانات من الفضاء السحيق. وعلى الرغم من التأخير، إلا أن المهمة بدأت أخيرًا ومن المتوقع أن تقدم معلومات غير مسبوقة عن هذا العالم المعدني.

مصادر:

- مهمة ناسا النفسية: رحلة إلى عالم معدني (ناسا)

– مركبة الفضاء سايكي التابعة لناسا تتجه نحو كويكب معدني (بي بي سي)