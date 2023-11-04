مهمة استكشاف جديدة: رحلة لوسي لاكتشاف أسرار نظامنا الشمسي

تشرع مهمة لوسي التابعة لناسا في مسعى رائد لاستكشاف أسرار الكويكبات في نظامنا الشمسي. وقد أرسلت هذه المركبة الفضائية المذهلة مؤخرًا صورها الأولية القريبة، مما يمثل علامة فارقة مهمة في رحلتها. الهدف الأساسي للمهمة هو التحقيق في كويكبات طروادة، وهي مجموعة من الأجرام السماوية التي تدور حول كوكب المشتري والتي يُعتقد أنها البقايا الأصلية لبنات بناء الكواكب في النظام الشمسي المبكر.

ومن أجل ضمان نجاح المهمة، قامت المركبة الفضائية لوسي بالالتفاف نحو هدفها الأول، وهو كويكب رائع اسمه دينكينيش. بشكل غير متوقع، كشف دينكينيش عن نفسه كنظام ثنائي، يتكون من كويكب أصغر يدور حول كويكب أكبر. يُظهر هذا الاكتشاف مرونة نظام التتبع الخاص بالمركبة الفضائية وقدرته على التكيف، حيث التقط صورًا مذهلة للكويكبات الثنائية بشكل لا تشوبه شائبة.

في الأول من نوفمبر، شاركت وكالة ناسا هذه الصور الرائعة، وكشفت عن الكويكبات الثنائية بكل مجدها. يبلغ عرض الكويكب الأكبر حوالي نصف ميل (1 مترًا)، بينما يبلغ قطر الكويكب الأصغر حوالي 790 ميلًا (0.15 مترًا).

تمت تسمية مهمة لوسي على اسم الهيكل العظمي البشري المتحجر الشهير، لوسي، حيث تشرع في رحلتها الخاصة عبر النظام الشمسي. على عكس المركبات الفضائية الأخرى، ستحافظ لوسي على سرعتها المذهلة التي تبلغ حوالي 10,000 ميل في الساعة طوال استكشافها لكويكبات طروادة. تعمل هذه الكويكبات بمثابة بقايا محفوظة للنظام الشمسي المبكر، مما يسمح للعلماء بالحصول على رؤى قيمة حول تكوين الكواكب.

خلال كل مواجهة مع كويكب طروادة، ستستخدم لوسي كاميراتها ومقياس الطيف المتقدم لدراسة التركيب والكتلة والتاريخ الجيولوجي لهذه الصخور القديمة. ويأمل العلماء في الكشف عن معلومات مهمة حول الطبيعة الجليدية لأحصنة طروادة وتحليل الاختلافات بينها. تُظهر بعض أحصنة طروادة تشابهًا مذهلاً مع الأجسام البعيدة الموجودة في الأطراف الخارجية لنظامنا الشمسي.

من خلال الخوض في أسرار كويكبات طروادة، ستساهم مهمة لوسي في فهم شامل لأصول كوكبنا. يحمل أحصنة طروادة المفتاح لكشف القصة الجذابة للأرض والكواكب المجاورة لها. سيستمر هذا المشروع الطموح مع لقاء لوسي التالي بالكويكب المقرر في عام 2025 عندما يقترب من صخرة الفضاء المسماة دونالد جوهانسون. يكمن الإنجاز النهائي للمهمة في استكشافها لستة أحصنة طروادة من المقرر حدوثها في عام 2027.

انضم إلينا ونحن نشرع في هذه الرحلة غير المسبوقة من الاستكشاف والاكتشاف. أسرار نظامنا الشمسي تنتظر الكشف عنها، كويكبًا تلو الآخر.

الأسئلةالشائعة

ما هي كويكبات طروادة؟

كويكبات طروادة هي مجموعة من الأجرام السماوية التي تدور حول كوكب المشتري في أسراب. ويعتقد أنها من بقايا النظام الشمسي المبكر وتوفر رؤى قيمة حول تكوين الكواكب.

ما هو الغرض من مهمة لوسي؟

تهدف مهمة لوسي إلى استكشاف ودراسة كويكبات طروادة. ومن خلال دراسة تكوينها وكتلتها وتاريخها الجيولوجي، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لتكوين نظامنا الشمسي والوحدات الأساسية للكواكب.

ما مدى سرعة سفر المركبة الفضائية لوسي؟

تسافر المركبة الفضائية لوسي بسرعة مذهلة تبلغ حوالي 10,000 ميل في الساعة (16,093 كم/ساعة) طوال استكشافها لكويكبات طروادة.

ما الذي سيتم استخدام كاميرات لوسي ومطيافه؟

سيتم استخدام كاميرات ومطياف لوسي المتقدم لمراقبة وتحليل تكوين وخصائص كويكبات طروادة. وسوف توفر بيانات قيمة حول الطبيعة الجليدية لأحصنة طروادة واختلافاتها عن بعضها البعض.