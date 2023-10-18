مسبار جونو التابع لناسا يقترب من قمر المشتري آيو ويلتقط صورا مذهلة

يقترب مسبار جونو التابع لناسا، الذي يدور حاليًا حول كوكب المشتري، تدريجيًا من قمر جوفيان آيو، المعروف بأنه الكوكب الأكثر نشاطًا بركانيًا في نظامنا الشمسي. في رحلتها الخامسة والخمسين حول كوكب المشتري، اقتربت جونو من مسافة 55 ميلًا فقط من سطح آيو، والتقطت بعضًا من أوضح الصور التي تم التقاطها للقمر على الإطلاق.

تكشف الصور عن بقع داكنة تشير إلى تدفقات الحمم البركانية، والبراكين التي ترتفع من سطح القمر، وأعمدة بركانية محتملة تهب في الفضاء. تمت معالجة هذه المشاهد بواسطة معالجي صور محترفين وهواة، ويعمل بعضهم في وكالة ناسا أو برامج أبحاث الفضاء ذات الصلة.

صرح سكوت بولتون، الباحث الرئيسي في مهمة جونو، أن المركبة الفضائية ستقترب أكثر من آيو خلال مرورها التالي في ديسمبر ويناير 2024. وسيسمح هذا القرب بإجراء عمليات رصد أكثر تفصيلاً وجمع البيانات.

النشاط البركاني المكثف على آيو هو نتيجة لتفاعلات الجاذبية المستمرة مع كوكب المشتري والقمرين المجاورين له أوروبا وجانيميد. يواجه آيو تمددًا وضغطًا مستمرًا، مما يؤدي إلى تكوين الحمم البركانية التي تندلع من براكينه العديدة.

وفي حين أن آيو بحد ذاته غير مناسب للحياة، فإن العلماء مهتمون بشكل خاص باستكشاف القمر القريب أوروبا. ويعتقد أن أوروبا لديها بحر مالح تحت قشرتها الجليدية، مما يجعلها مرشحة محتملة لاستضافة البيئات الحالية المناسبة للحياة خارج الأرض.

وفي عام 2024، تخطط وكالة ناسا لإطلاق المركبة الفضائية يوروبا كليبر، والتي ستجري استطلاعًا تفصيليًا لقمر المشتري يوروبا. وسيقوم المسبار بالتحقيق فيما إذا كان أوروبا يمكن أن تؤوي الظروف المناسبة للحياة.

المصدر: ناسا