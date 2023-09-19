مسبار باركر الشمسي التابع لناسا ينجو من انفجار شمسي قوي

مسبار باركر الشمسي التابع لناسا، وهو مركبة فضائية مصممة لفحص سلوك الشمس عن كثب، حلقت مؤخرًا ونجت من واحدة من أقوى عمليات الانبعاث الكتلي الإكليلي (CMEs) المسجلة على الإطلاق. وأصدر مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز اللقطات النادرة للحدث الشمسي.

القذف الكتلي الإكليلي هو ثوران لغاز شديد السخونة، أو البلازما، من سطح الشمس. يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الأرض، بما في ذلك تعريض الأقمار الصناعية للخطر، وتعطيل تقنيات الاتصالات والملاحة، وحتى تدمير شبكات الكهرباء. في عام 1989، تسببت كتلة من الانبعاث الإكليلي القوي في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في كيبيك، كندا.

قضى مسبار باركر الشمسي، المجهز بدرع حراري قوي، ما يقرب من يومين في مراقبة الانبعاث الإكليلي الإكليلي، ليصبح أول مركبة فضائية على الإطلاق تطير عبر انفجار شمسي قوي بالقرب من الشمس. وتحمل المسبار الانفجار الشديد للإشعاع وخرج من الثوران سالما.

يستخدم العلماء بيانات من مسبار باركر الشمسي، إلى جانب ملاحظات من المركبات الفضائية والتلسكوبات الأخرى، لفهم سلوك الانبعاث الإكليلي الإكليلي وظواهر الطقس الفضائي الأخرى بشكل أفضل، مثل التوهجات الشمسية. ستساعد هذه المعرفة في التنبؤ والتحضير لأحداث الطقس الفضائي التي قد تكون مدمرة في المستقبل.

وستستمر مهمة مسبار باركر الشمسي، حيث من المتوقع أن تصل المركبة الفضائية إلى سرعة 430,000 ألف ميل في الساعة وأن تصل إلى مسافة 3.9 مليون ميل من الشمس في عام 2024. وستساهم هذه الملاحظات في تحسين التنبؤات بتأثير الانبعاثات الشمسية على الأرض، مما يسمح برصد استراتيجيات أفضل للتأهب والتخفيف.

[التعريف: القذف الكتلي الإكليلي (CME) – انفجار غاز شديد السخونة، أو البلازما، من سطح الشمس.]

[المصدر: مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز]

[المصدر: ناسا]