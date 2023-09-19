حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

مسبار باركر الشمسي التابع لناسا ينجو من انفجار شمسي قوي

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 19، 2023
مسبار باركر الشمسي التابع لناسا ينجو من انفجار شمسي قوي

مسبار باركر الشمسي التابع لناسا، وهو مركبة فضائية مصممة لفحص سلوك الشمس عن كثب، حلقت مؤخرًا ونجت من واحدة من أقوى عمليات الانبعاث الكتلي الإكليلي (CMEs) المسجلة على الإطلاق. وأصدر مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز اللقطات النادرة للحدث الشمسي.

القذف الكتلي الإكليلي هو ثوران لغاز شديد السخونة، أو البلازما، من سطح الشمس. يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الأرض، بما في ذلك تعريض الأقمار الصناعية للخطر، وتعطيل تقنيات الاتصالات والملاحة، وحتى تدمير شبكات الكهرباء. في عام 1989، تسببت كتلة من الانبعاث الإكليلي القوي في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في كيبيك، كندا.

قضى مسبار باركر الشمسي، المجهز بدرع حراري قوي، ما يقرب من يومين في مراقبة الانبعاث الإكليلي الإكليلي، ليصبح أول مركبة فضائية على الإطلاق تطير عبر انفجار شمسي قوي بالقرب من الشمس. وتحمل المسبار الانفجار الشديد للإشعاع وخرج من الثوران سالما.

يستخدم العلماء بيانات من مسبار باركر الشمسي، إلى جانب ملاحظات من المركبات الفضائية والتلسكوبات الأخرى، لفهم سلوك الانبعاث الإكليلي الإكليلي وظواهر الطقس الفضائي الأخرى بشكل أفضل، مثل التوهجات الشمسية. ستساعد هذه المعرفة في التنبؤ والتحضير لأحداث الطقس الفضائي التي قد تكون مدمرة في المستقبل.

وستستمر مهمة مسبار باركر الشمسي، حيث من المتوقع أن تصل المركبة الفضائية إلى سرعة 430,000 ألف ميل في الساعة وأن تصل إلى مسافة 3.9 مليون ميل من الشمس في عام 2024. وستساهم هذه الملاحظات في تحسين التنبؤات بتأثير الانبعاثات الشمسية على الأرض، مما يسمح برصد استراتيجيات أفضل للتأهب والتخفيف.

[التعريف: القذف الكتلي الإكليلي (CME) – انفجار غاز شديد السخونة، أو البلازما، من سطح الشمس.]

[المصدر: مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز]
[المصدر: ناسا]

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

استخدام الضوء للتواصل مع النباتات

سبتمبر 22، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

مستقبل محطة الفضاء الدولية: خطط ناسا التي تسيطر عليها Deorbit

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو
علوم

تستعد ISRO لإحياء الاتصالات مع Chandrayaan-3 Lander

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

استخدام الضوء للتواصل مع النباتات

سبتمبر 22، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

مستقبل محطة الفضاء الدولية: خطط ناسا التي تسيطر عليها Deorbit

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

تستعد ISRO لإحياء الاتصالات مع Chandrayaan-3 Lander

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

Isro تنتظر تأكيد الإشارة من Vikram Lander مع عودة ضوء الشمس إلى القطب الجنوبي للقمر

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات