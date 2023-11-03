القمر الصغير المكتشف حديثا يدور حول كويكب دينكينيش يترك العلماء في حالة ذهول

خلال التحليق الأخير للكويكب دينكينيش بواسطة مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا، استقبل العلماء بمفاجأة غير متوقعة: قمر صغير يدور حول الكويكب. التقطت المركبة الفضائية، الموجودة حاليا في حزام الكويكبات الرئيسي وراء المريخ، صورة لـ Dinkinesh ورفيقه الصغير عندما كان على بعد حوالي 270 ميلا. أصبح هذا الاكتشاف الاستثنائي ممكنًا بفضل البيانات والصور التي أرسلتها المركبة الفضائية إلى الأرض.

يبلغ عرض دينكينيش نصف ميل فقط، وهو صغير نوعًا ما مقارنة بالكويكبات الأخرى. ومع ذلك، فإن القمر الصغير المصاحب له هو أكثر ضآلة، حيث يمتد حجمه إلى عُشر ميل فقط. ولم يتم اكتشاف أو توقع وجود هذا القمر الصغير من قبل، مما يجعله اكتشافًا مهمًا للعلماء.

تم إرسال مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا إلى دينكينيش كتمرين لمهمتها القادمة لاستكشاف الكويكبات الأكبر حجمًا والأكثر غموضًا بالقرب من كوكب المشتري. تم إطلاق لوسي في عام 2021، ومن المقرر أن تصل إلى أول كويكبات طروادة في عام 2027، حيث ستجري استكشافًا شاملاً يستمر لمدة ست سنوات على الأقل. كان من المقرر أصلاً التحقيق في سبعة كويكبات، وقد توسعت قائمة الأهداف الآن لتشمل أحد عشر كويكبًا.

دينكينيش، التي تعني "أنت رائعة" باللغة الأمهرية في إثيوبيا، تشترك في اسمها مع لوسي، وهي بقايا سلف بشري عمرها 3.2 مليون عام تم اكتشافها في إثيوبيا خلال السبعينيات. تم تسمية المركبة الفضائية باسم لوسي لتكريم هذا الاكتشاف الأثري المهم.

إن الكشف عن قمر صغير يدور حول دينكينيش قد ترك العلماء في حالة ذهول وأثار اهتمامهم باستكشاف أسرار حزام الكويكبات. يعد هذا الاكتشاف غير المتوقع بمثابة تذكير بالعجائب التي لا تعد ولا تحصى والتي لا تزال تنتظر الكشف عنها في عالمنا الرائع.

الأسئلة المتكررة

س: كم تبعد دينكينيش؟

ج: تقع دينكينيش على بعد حوالي 300 مليون ميل (480 مليون كيلومتر) في حزام الكويكبات الرئيسي وراء المريخ.

س: ما هو حجم دينكينيش؟

ج: يبلغ قطر دينكينيش نصف ميل (790 مترًا) بالكاد.

س: ما هو حجم القمر الصغير الذي يدور حول دينكينيش؟

ج: يبلغ حجم القمر الصغير المصاحب لدينكينيش عُشر الميل (220 مترًا) فقط.

س: ما هو الغرض من مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا؟

ج: تم إطلاق لوسي عام 2021 بمهمة استكشاف الكويكبات القريبة من المشتري وتحديداً كويكبات طروادة. ومن المقرر أن تقوم المركبة الفضائية باستكشاف هذه الأجرام السماوية لمدة ست سنوات ابتداء من عام 2027.

س: كيف حصلت دينكينيش على اسمها؟

ج: اسم "دينكينيش" يعني "أنت رائع" في اللغة الأمهرية الإثيوبية. وهو أيضًا الاسم الأمهري لوسي، وهي بقايا سلف بشري عمرها 3.2 مليون عام تم اكتشافها في إثيوبيا في السبعينيات، وهو الاسم نفسه للمركبة الفضائية.