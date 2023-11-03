اكتشاف جديد: مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا تعثر على قمر صغير يدور حول الكويكب دينكينيش

حققت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا اكتشافًا مذهلاً خلال تحليقها الأخير حول الكويكب دينكينيش. بالإضافة إلى دراسة حزام الكويكبات الرئيسي وراء المريخ، التقطت المركبة الفضائية صورة رائعة تكشف عن قمر صغير مفاجئ يدور حول دينكينيش. لقد ترك هذا الاكتشاف غير المتوقع العلماء مذهولين ومتحمسين بشأن الاكتشافات المحتملة التي قد يجلبها.

دينكينيش، والتي تعني "أنت رائع" باللغة الأمهرية في إثيوبيا، هو كويكب صغير يبلغ عرضه بالكاد نصف ميل، أو حوالي 790 مترًا. ومن ناحية أخرى، فإن قمره الصغير أصغر حجمًا، حيث يبلغ حجمه حوالي عُشر الميل (220 مترًا). يوفر هذا الثنائي السماوي المكتشف حديثًا فرصة فريدة للعلماء لدراسة الديناميكيات والتفاعلات بين الكويكبات وأقمارها.

الهدف الأساسي لناسا من مهمة لوسي هو التحقيق في كويكبات طروادة الموجودة بالقرب من كوكب المشتري. وتتمتع هذه الكويكبات بأهمية علمية كبيرة، إذ يُعتقد أنها بقايا تعود إلى وقت مبكر من تاريخ نظامنا الشمسي. ومن خلال استكشاف هذه الأجسام الغامضة، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول تكوين وتطور نظامنا الكوكبي.

يعد اكتشاف قمر صغير يدور حول دينكينيش بمثابة بروفة للمواجهات القادمة مع كويكبات طروادة. ومن المقرر أن تصل لوسي، التي تم إطلاقها في عام 2021، إلى أول كويكب طروادة في عام 2027، وسوف تقضي ست سنوات على الأقل في دراسة وتحليل هذه الأجرام السماوية المثيرة للاهتمام. تم الآن توسيع قائمة الأهداف الأصلية المكونة من سبعة كويكبات لتشمل 11 كويكبًا، مما يوفر نطاقًا أوسع للاستكشاف والاستكشاف.

يحمل هذا القمر الصغير المكتشف حديثًا إمكانات علمية هائلة، ولا شك أن البيانات والصور التي حصلت عليها لوسي أثناء تحليقها ستساهم في فهم أعمق للكويكبات وديناميكياتها المعقدة. يشعر العلماء بسعادة غامرة بهذا الاكتشاف غير المتوقع، والذي يضيف طبقة رائعة أخرى إلى الاستكشاف المستمر لنظامنا الشمسي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما الذي تدرسه مركبة لوسي الفضائية؟

ج: تقوم المركبة الفضائية لوسي بدراسة كويكبات طروادة بالقرب من كوكب المشتري.

س: ما هو الاكتشاف المفاجئ الذي تم أثناء تحليق الكويكب دينكينيش؟

ج: كان الاكتشاف المفاجئ عبارة عن قمر صغير يدور حول الكويكب دينكينيش.

س: ما هي أبعاد دينكينيش وقمره؟

ج: يبلغ عرض دينكينيش حوالي نصف ميل (790 مترًا)، بينما يبلغ عرض قمرها حوالي عُشر الميل (220 مترًا).