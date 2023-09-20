أكبر عينة من الكويكبات حتى الآن: أوزوريس ريكس التابع لناسا يكمل مهمته

من المقرر أن تقوم المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس التابعة لناسا بتسليم أكبر عينة من الكويكبات حتى الآن، لتختتم مهمة مدتها سبع سنوات. وفي يوم الأحد، ستحلق المركبة الفضائية بالقرب من الأرض وستسقط ما لا يقل عن كوب من الركام الذي انتزعته من الكويكب بينو. ستهبط كبسولة العينة بالمظلة في صحراء يوتا بينما تنطلق السفينة الأم لاستكشاف كويكب آخر.

ويتوقع العلماء الحصول على حوالي نصف رطل (250 جرامًا) من الحصى والغبار من بينو، وهو ما يزيد بكثير عن الكمية الصغيرة التي جمعتها اليابان من كويكبين آخرين. تعمل عينات الكويكبات هذه بمثابة كبسولات زمنية محفوظة، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي وأصول الحياة على الأرض.

ووصلت أوزوريس ريكس، التي أُطلقت في عام 2016، إلى بينو في عام 2018 وأمضت عامين في دراسة الكويكب قبل محاولة جمع العينات. أثناء جمع العينات، واجهت المركبة الفضائية بعض التحديات، بما في ذلك الغطاء المحشور الذي تسبب في تسرب بعض المواد المجمعة إلى الفضاء. ومع ذلك، تم تأمين العينات المتبقية بنجاح في الكبسولة.

ويُعتقد أن بينو، الذي تم اكتشافه عام 1999، هو بقايا كويكب أكبر اصطدم بصخرة فضائية أخرى. يبلغ عرضها حوالي ثلث ميل وهي مغطاة بتضاريس سوداء وعرة مليئة بالصخور. ومن خلال دراسة بينو عن قرب، يأمل العلماء في الحصول على معلومات قيمة يمكن أن تساعد في تطوير استراتيجيات لصرف الكويكب إذا كان مساره يشكل تهديدا للأرض في المستقبل.

ستطلق أوزوريس-ريكس كبسولة العينة من مسافة 63,000 ميل وبعد أربع ساعات، ستهبط في نطاق الاختبار والتدريب في يوتا. وسوف تهبط الكبسولة، التي يبلغ عرضها حوالي 3 أقدام وطولها 1.6 قدم، بسرعة 27,650 ميلاً في الساعة قبل أن تبطئها المظلة من أجل هبوط لطيف. وبمجرد استرداد الكبسولة، سيتم نقلها إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن لتحليلها.

تمثل هذه المهمة العينة الثالثة لناسا التي تعود من الفضاء السحيق، حيث قامت المهمات السابقة باسترجاع جزيئات الرياح الشمسية وغبار المذنبات والحبيبات المجهرية من الكويكبات. وتخطط الوكالة للكشف علنًا عن محتويات عينة بينو في 11 أكتوبر. وفي خريف هذا العام، ستطلق ناسا أيضًا مهمتين أخريين للكويكبات، مما يعزز فهمنا لهذه الأجرام السماوية وأهميتها في دراسة نظامنا الشمسي.

مصادر:

- وكالة أسوشيتد برس

- ناسا