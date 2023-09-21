من المقرر أن تقوم المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس التابعة لناسا بتسليم أكبر عينة حتى الآن من كويكب

في ختام مثير لمهمة استمرت سبع سنوات، من المقرر أن تحلق مركبة الفضاء أوزوريس-ريكس التابعة لناسا بالقرب من الأرض يوم الأحد وتُسقط كبسولة عينة تحتوي على الأقل على كوب مملوء من الركام الذي تم جمعه من الكويكب بينو. وستكون هذه أكبر عينة يتم الحصول عليها من كويكب على الإطلاق، ويتوقع العلماء الحصول على حوالي نصف رطل (250 جرامًا) من الحصى والغبار. وهذا أكبر بكثير من الكمية التي أعادتها اليابان من كويكبين آخرين.

ويعتقد أن الكويكب بينو، الذي تم اكتشافه عام 1999، هو من بقايا كويكب أكبر حجما اصطدم بصخرة فضائية أخرى. يبلغ عرضه حوالي ثلث ميل وله سطح أسود خشن مملوء بالصخور. ويعتقد العلماء أن بينو يحتوي على بقايا من النظام الشمسي المبكر، مما يوفر معلومات قيمة عن أصول الأرض والحياة نفسها.

انطلقت أوزوريس-ريكس في مهمتها في عام 2016 ووصلت إلى بينو في عام 2018. وبعد دراسة الكويكب بعناية لمدة عامين، لمست المركبة الفضائية سطحه لفترة وجيزة وامتصت الغبار والحصى باستخدام الفراغ. ومع ذلك، أصبح غطاء جهاز تجميع العينات محشورًا، مما تسبب في فقدان بعض الصخور في الفضاء. لن يتم معرفة الكمية الدقيقة للمادة الموجودة في كبسولة العينة إلا بعد فتحها.

سيتم إطلاق كبسولة العينة من أوزوريس ريكس قبل أربع ساعات من هبوطها في صحراء يوتا. وبعد الهبوط بمساعدة المظلة، سيتم نقل الكبسولة إلى مختبر نظيف في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن لتجنب التلوث المتبادل. سيتم التعامل مع العينات بعناية فائقة في غرف نظيفة متخصصة لمنع أي تلوث. وتخطط ناسا للكشف علنًا عن محتويات العينة في 11 أكتوبر.

تعد هذه المهمة جزءًا مما تسميه وكالة ناسا "خريف الكويكب"، مع حدوث العديد من المعالم المرتبطة بالكويكب. وتشمل هذه المهام إطلاق المركبة الفضائية Psyche، التي ستدرس كويكبًا معدنيًا، في 5 أكتوبر، ومواجهة المركبة الفضائية لوسي مع كويكب في حزام الكويكبات الرئيسي في 1 نوفمبر. وستساهم هذه المهام في فهمنا للكويكبات والكوكب. النظام الشمسي المبكر.

هذه هي مهمة ناسا الثالثة لإرجاع العينات من الفضاء السحيق، حيث قامت مهمات سابقة باسترجاع جزيئات الرياح الشمسية وغبار المذنب. كما نجحت اليابان في إعادة عينات من كويكب في عام 2010. وهذه العينات بمثابة كبسولات زمنية من الأيام الأولى لنظامنا الشمسي وتوفر رؤى قيمة حول أصولنا الكونية.

مصادر:

– [المصدر 1]

– [المصدر 2]