تعود المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس التابعة لناسا بعينة من الكويكب

من المقرر أن تقوم مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا بتسليم أكبر عينة من الكويكبات حتى الآن إلى الأرض يوم الاثنين. ستقوم المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس بإسقاط ما لا يقل عن كوب من الركام الذي جمعته من الكويكب بينو، مما يمثل نهاية مهمة استمرت سبع سنوات. ويتوقع العلماء تلقي حوالي 250 جرامًا من الحصى والغبار، وهو ما يزيد بكثير عن بعثات عينات الكويكبات السابقة. تعتبر هذه العينات كبسولات زمنية من النظام الشمسي المبكر ويمكن أن تساعد الباحثين على فهم أصول الأرض والحياة نفسها.

شهدت مهمة أوزوريس-ريكس العديد من التحديات على طول الطريق، بما في ذلك الغطاء المحشور الذي تسبب في تسرب بعض العينات إلى الفضاء. ومع ذلك، تمكنت المركبة الفضائية من الحصول على ما يكفي من المواد لتحليلها. ويعتقد أن الكويكب بينو، الذي زارته المركبة الفضائية، يحتوي على بقايا تكوين النظام الشمسي قبل 4.5 مليار سنة. وقد سمحت هذه المهمة للعلماء بدراسة بينو عن قرب وجمع بيانات قيمة يمكن أن تساعد في استراتيجيات الانحراف إذا كان الكويكب سيشكل تهديدًا للأرض في المستقبل.

سيتم إطلاق كبسولة العينة من المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس، والتي ستستمر بعد ذلك في استكشاف كويكب آخر. وستدخل الكبسولة الغلاف الجوي للأرض وتهبط بالمظلة في صحراء يوتا، حيث سيتم نقلها إلى مختبر نظيف في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا لتحليلها. وسيقتصر عمل المختبر على التعامل مع ركام بينو فقط لتجنب التلوث المتبادل. وتخطط ناسا للكشف علانية عن ثروات الكويكب في 12 أكتوبر.

تعد هذه المهمة جزءًا مما تسميه وكالة ناسا "خريف الكويكبات"، حيث سيتم إجراء العديد من بعثات الكويكبات هذا الخريف. بعد مهمة أوزوريس-ريكس، ستنطلق مركبة فضائية أخرى تسمى Psyche لدراسة كويكب معدني. ستواجه مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا أيضًا أول كويكب لها قبل الشروع في جولة على كويكبات طروادة التي تدور حول كوكب المشتري.

المصدر: أسوشيتد برس

التعاريف:

– مركبة الفضاء أوزوريس-ريكس: مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا تم إطلاقها عام 2016 بهدف جمع عينات من الكويكب بينو.

– بينو: كويكب تم اكتشافه عام 1999 ويعتقد أنه يحتوي على بقايا من النظام الشمسي المبكر.

– خريف الكويكب: اللقب الذي يطلق على موسم خريف عام 2020، والذي تجري خلاله مهمات متعددة للكويكبات.

- ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، وهي الوكالة الحكومية الأمريكية المسؤولة عن برنامج الفضاء المدني في البلاد.

مصادر:

– وكالة أسوشيتد برس: [رابط المصدر]

- ناسا: [رابط المصدر]