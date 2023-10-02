المركبة الفضائية المثابرة التابعة لناسا ترصد دوامة الغبار على المريخ

التقطت المركبة الفضائية بيرسيفيرانس التابعة لناسا لقطات لدوامة غبار تجتاح الحافة الغربية لفوهة جيزيرو المريخية. وكشف الحدث، الذي تم تسجيله في 30 أغسطس 2023، أن دوامة الغبار كانت تتحرك بسرعة 12 ميلا في الساعة (19 كم / ساعة)، بعرض 60 مترا وارتفاع 2 كيلومتر.

على الرغم من ملاحظة الأعاصير الترابية على كل من الأرض والمريخ، إلا أن تلك الموجودة على الكوكب الأحمر لديها القدرة على النمو بشكل أكبر. تلعب هذه الدوامات المريخية دورًا حاسمًا في إعادة توزيع الغبار داخل الغلاف الجوي للكوكب، مما يجعلها موضوعًا رائعًا للدراسة بالنسبة للعلماء.

يمكن أن توفر دراسة دوامات الغبار على المريخ رؤى قيمة حول ديناميكيات الغلاف الجوي وسلوك جزيئات الغبار في بيئة خارج كوكب الأرض. ومن خلال دراسة حركة وخصائص هذه الدوامات، يمكن للباحثين الحصول على فهم أفضل لكيفية مساهمتها في المناخ العام وأنماط الطقس على المريخ.

بالإضافة إلى ملاحظاتها لدوامة الغبار، سجلت المركبة الجوالة بيرسيفيرانس أرقامًا قياسية جديدة للسرعة على سطح المريخ. وقد تجاوزت المركبة المتجولة، المجهزة بنظام الملاحة الأوتوماتيكي AutoNav، المركبات الجوالة السابقة من حيث كفاءة السفر.

خلال الرحلة الأخيرة فوق Snowdrift Peak، قطعت Perseverance مسافة 759 مترًا في وقت أقل بكثير مقارنة بالمهام السابقة. وهذا يسلط الضوء على قدرات نظام الملاحة الخاص بالمركبة، مما يسمح لها باستكشاف البيانات وجمعها بوتيرة متسارعة.

تمثل هذه الإنجازات التي حققتها مركبة المثابرة علامة بارزة في سعينا للحصول على المعرفة حول المريخ. ومع التقدم المستمر في التكنولوجيا وجمع البيانات، يمكننا الاستمرار في كشف أسرار الكوكب الأحمر وتوسيع فهمنا للكون.

التعاريف:

– دوامة الغبار: عمود دوار من الجسيمات المحمولة بالهواء، مثل الغبار، يدور بسرعة حول محور مركزي.

– الحفرة المريخية جيزيرو: حفرة على سطح المريخ تم اختيارها كموقع هبوط لمركبة ناسا الجوالة بيرسيفيرانس نظرًا لأهميتها الجيولوجية والبيولوجية الفلكية.

- AutoNav: نظام ملاحة تلقائي تستخدمه المركبة الجوالة Perseverance لتخطيط وتنفيذ عمليات العبور على المريخ بشكل مستقل.

مصادر:

- ناسا: تقرير عن مراقبة دوامة الغبار بواسطة المركبة الجوالة بيرسيفيرانس على المريخ.