تنبيه العاصفة الشمسية: احتمال حدوث عاصفة شمسية شديدة

أعطتنا عاصفة شمسية حدثت مؤخرًا في 18 أكتوبر لمحة عن الشفق المذهل الذي يمكن رؤيته عندما تتأثر الأرض بقذف الكتلة الإكليلية (CME). ومع ذلك، هناك الآن احتمال أن تتجه كتلة من الانبعاث الإكليلي الأكثر كثافة مباشرة نحو الأرض، مما قد يؤدي إلى حدوث عاصفة شمسية قوية إما اليوم أو غدًا.

تأتي هذه المعلومات من مرصد الطاقة الشمسية والغلاف الشمسي التابع لناسا وتم تحليلها بواسطة فيزيائي الطقس الفضائي الدكتور تاميثا سكوف. شارك سكوف توقعات مفصلة لمدة 5 أيام للعواصف الشمسية هذا الأسبوع، مما يشير إلى احتمال حدوث عواصف متتالية.

وفقًا للدكتور سكوف، هناك احتمال بنسبة 65% لحدوث عاصفة شمسية كبيرة اليوم، مع احتمال قوي لحدوث عاصفة صغيرة يمكن أن تنتج الشفق القطبي. غدًا، هناك احتمال بنسبة 50% لحدوث عاصفة شمسية شديدة، والتي يمكن أن تصل إلى فئة G2 ومن المحتمل أن تؤثر على الأقمار الصناعية الصغيرة وشبكات الهاتف المحمول والإلكترونيات الحساسة على الأرض.

من المهم ملاحظة أن الخطر على خطوط العرض الوسطى أقل نسبيًا، مع احتمال حدوث عواصف طفيفة اليوم بنسبة 30% وفرصة بنسبة 15% غدًا. ومع ذلك، لا يزال يتعين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الأجهزة الإلكترونية.

مرصد ناسا للطاقة الشمسية والغلاف الشمسي (SOHO) هو قمر صناعي يدرس الشمس وتأثيراتها على النظام الشمسي. يلتقط سوهو، المجهز بـ 12 أداة علمية، صورًا لهالة الشمس، ويقيس مجالاتها المغناطيسية وسرعتها، ويلاحظ الهالة الخافتة المحيطة بها.

وبينما نواصل مراقبة هذه العواصف الشمسية، من المهم أن تظل على اطلاع بأحدث التوقعات واتخاذ الاحتياطات اللازمة إذا كنت تعيش في منطقة قد تتأثر بالنشاط الشمسي المكثف.

مصادر:

- مرصد ناسا للطاقة الشمسية والغلاف الشمسي (SOHO)

- د. تاميثا سكوف، فيزيائية الطقس الفضائي