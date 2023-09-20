وجدت دراسة جديدة أن الكلاب يمكن أن تساعد في تقليل مستويات التوتر لدى الأطفال

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا أن امتلاك كلب يمكن أن يكون له فوائد كبيرة لتقليل مستويات التوتر لدى الأطفال. وجدت الدراسة، التي شملت 643 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا، أن الأطفال الذين لديهم كلب أليف يعانون من مستويات أقل من التوتر مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم كلب.

قام الباحثون بقياس مستويات التوتر باستخدام أداة شائعة الاستخدام تسمى مقياس الإجهاد المدرك (PSS)، والذي يقيم الدرجة التي ينظر بها الأفراد إلى حياتهم على أنها مرهقة. وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين يمتلكون كلبًا حصلوا على درجات أقل بكثير من PSS، مما يشير إلى مستويات أقل من التوتر المتصور، مقارنة بالأطفال الذين ليس لديهم كلب.

ويعتقد الخبراء أن وجود الكلب يمكن أن يوفر للأطفال الشعور بالراحة والرفقة، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات التوتر. تُعرف الكلاب بقدرتها على تقديم الدعم العاطفي، وقد أظهرت الدراسات السابقة أن التفاعل مع الحيوانات يمكن أن يزيد من مستويات الأوكسيتوسين، وهو هرمون مرتبط بمشاعر الاسترخاء والرفاهية.

علاوة على ذلك، فإن امتلاك كلب قد يعزز أيضًا النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي، مما قد يساهم بشكل أكبر في تقليل التوتر لدى الأطفال. تتضمن رعاية الكلب المشي بشكل منتظم ووقت اللعب، مما يمكن أن يوفر للأطفال فرصة لممارسة النشاط البدني وقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكلاب أن تكون بمثابة بداية للمحادثة وتساعد في تسهيل التفاعلات الاجتماعية، والتي تعتبر مهمة للرفاهية العامة.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الكامنة وراء تأثيرات الكلاب على تقليل التوتر على الأطفال بشكل كامل، فإن هذه النتائج تسلط الضوء على الفوائد المحتملة لملكية الحيوانات الأليفة في تعزيز الصحة العقلية والرفاهية لدى الشباب. إذا كان لديك طفل يعاني من مستويات عالية من التوتر، فقد يكون التفكير في اقتناء كلب خيارًا جديرًا بالاستكشاف.

مصادر:

– مقياس الإجهاد المدرك (PSS): كوهين، إس، كامارك، تي، وميرميلستين، آر (1983). مقياس عالمي من التوتر. مجلة الصحة والسلوك الاجتماعي, 24(4)، 385-396.