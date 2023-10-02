بحث جديد يشير إلى أن حلقات زحل تشكلت نتيجة اصطدام القمر

لقد أبهر نظام حلقات زحل الشهير العلماء لعدة قرون، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن هذه الحلقات الرائعة لم تكن موجودة دائمًا. في الواقع، قد لا يكونون موجودين إلى الأبد. استخدم التعاون بين مركز أبحاث أميس التابع لناسا وجامعة دورهام وجامعة جلاسكو عمليات محاكاة حاسوبية عملاقة لتسليط الضوء على أصول حلقات زحل.

تعتمد الدراسة على البيانات التي جمعتها مهمة كاسيني-هويجنز، والتي كشفت أن حلقات زحل وأقماره أصغر سنا بكثير مما كان يعتقد سابقا. أثار هذا الاكتشاف تساؤلات حول العمليات التي أدت إلى ظهور نظام الحلقات المميزة حول زحل.

وللتحقق من هذا اللغز، توجه فريق البحث إلى الأبحاث الموزعة باستخدام الكمبيوتر العملاق للحوسبة المتقدمة (DiRAC) في جامعة دورهام. لقد أنشأوا ما يقرب من 200 محاكاة للاصطدامات القمرية حول زحل، كل منها بتفاصيل ودقة غير مسبوقة. وأظهرت عمليات المحاكاة أن اصطدام قمرين جليديين قبل عشرات الملايين من السنين يمكن أن يكون قد ساهم في تكوين حلقات زحل.

وفقًا لعمليات المحاكاة، فإن الاصطدام لم يشكل الحلقات فحسب، بل أدى أيضًا إلى تساقط الحطام على أقمار أخرى في نظام زحل. ومن الممكن أن يؤدي هذا الحطام إلى سلسلة من التفاعلات، مما أدى إلى تكوين أكثر من 100 قمر موجود اليوم. لم تكن النوى الصخرية للأقمار المتصادمة منتشرة على نطاق واسع، لكن الجليد الناتج عن هذه الأجسام كان منتشرًا في جميع أنحاء نظام زحل.

ويتكهن البحث أيضًا بكيفية انتهاء هذه الأقمار المزعومة في مسار تصادمي. ويشير الفريق إلى أن دفعات الجاذبية الصغيرة من الشمس ربما دفعت هذه الأقمار إلى حالة الرنين، مما تسبب في تقاطع مداراتها. ويقدم القمر ريا، الذي يقع خلف نقطة الرنين مباشرة، دليلا إضافيا على هذه النظرية حيث أن مداره المسطح والمتماثل يشير إلى عمر أصغر وأصل محتمل من الاصطدام القديم.

لا يسلط هذا البحث الضوء على أصول حلقات زحل فحسب، بل له أيضًا آثار على البحث عن الحياة في المحيطات الموجودة تحت سطح إنسيلادوس. وتدرس وكالة ناسا إرسال ثعبان معدني لاستكشاف هذه المحيطات، ويمكن أن يوفر فهم العمليات التي شكلت حلقات زحل رؤى قيمة حول التاريخ الجيولوجي والبيئي لهذا القمر.

بشكل عام، يسلط هذا البحث الجديد الضوء على الطبيعة الديناميكية لنظام حلقات زحل والأحداث السماوية الرائعة التي شكلت تشكيله. كما يوضح أيضًا قوة عمليات محاكاة الكمبيوتر العملاق في كشف أسرار كوننا.

التعاريف:

– حد روش: المسافة من جرم سماوي تتجاوز فيها قوى المد والجزر قوة الجذب الذاتي للجسم مما يؤدي إلى تفككه.

– الرنين: ظاهرة في الديناميكيات المدارية حيث يمارس جسمان سماويان تأثير الجاذبية على بعضهما البعض، مما يؤدي إلى استطالة مداراتهما وميلها.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية

- مركز أبحاث أميس التابع لناسا

– جامعة دورهام

– جامعة جلاسكو