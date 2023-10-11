ناسا تكشف عن أكبر عملية تسليم لعينات الكويكب على الإطلاق

عرضت وكالة ناسا مؤخرًا مجموعتها غير المسبوقة من عينات الكويكبات التي أعادتها إلى الأرض مركبة الفضاء أوزوريس-ريكس. وتم الحصول على العينات، التي تتكون من الغبار الأسود القديم وقطعه، من الكويكب الغني بالكربون المسمى بينو، والذي يقع على بعد حوالي 60 مليون ميل. يمثل هذا التسليم أكبر كمية من مادة الكويكب يتم إرجاعها إلى كوكبنا على الإطلاق.

اجتمع العلماء وقادة ناسا في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، تكساس، للكشف عن هذا الاكتشاف. ووصف دانتي لوريتا، العالم الرئيسي للمهمة، من جامعة أريزونا، عملية الجمع بأنها بطيئة ودقيقة. وعلى الرغم من أن الكمية الدقيقة للعينات لم يتم تحديدها بعد، فمن المتوقع أن تكون على الأقل كوبًا مليئًا بالصخور، وهو أكثر بكثير مما أعادته اليابان من مهماتها السابقة للكويكبات.

تحتوي حجرة العينة الرئيسية، التي لا تزال مغلقة، على غبار أسود وجزيئات استقرت على طول حافتها الخارجية. وبحسب لوريتا، تعتبر هذه العينات كنزًا علميًا بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، أوضح بيل نيلسون، مدير وكالة ناسا، أن أنقاض الكويكب تحتوي على الماء على شكل معادن طينية حاملة للماء.

إن الجمع الناجح لعينات الكويكبات هذه وتسليمها يوفر للعلماء رؤى لا تقدر بثمن حول تكوين هذه الأجسام وأصولها. ومن خلال تحليل المواد الغنية بالكربون، يأمل الباحثون في الكشف عن أدلة حول تكوين النظام الشمسي المبكر والدور المحتمل الذي لعبته الكويكبات في توصيل المياه والمكونات الأساسية الأخرى إلى الأرض.

يمثل هذا الإنجاز التاريخي خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا للكويكبات وتأثيرها على تاريخ كوكبنا. ومع استمرار العلماء في فحص هذه العينات، فقد يفتحون الباب أمام اكتشافات جديدة حول اللبنات الأساسية لنظامنا الشمسي وإمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض.

مصادر:

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- تعريفات:

– الكويكب: جسم صخري صغير يدور حول الشمس، ويوجد عادة في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري.

- أوزوريس ريكس: أصول ناسا، التفسير الطيفي، تحديد الموارد، الأمن، المركبة الفضائية مستكشف الثرى.

– غني بالكربون: يشير إلى وفرة المركبات والمواد التي أساسها الكربون.

– معادن طينية حاملة للماء: تحتوي هذه المعادن على جزيئات ماء مرتبطة كيميائياً داخل بنيتها البلورية.