ناسا تكشف عن أكبر مجموعة على الإطلاق من عينات الكويكبات

عرضت وكالة ناسا بفخر مجموعتها غير المسبوقة من عينات الكويكبات خلال حدث أقيم في مركز جونسون للفضاء في هيوستن. وحصلت المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس على هذه العينات خلال مهمتها إلى الكويكب الغني بالكربون المسمى بينو، والذي يقع على بعد حوالي 97 مليون كيلومتر من الأرض. وأمضت المركبة الفضائية ثلاث سنوات في جمع العينات قبل إسقاطها مغلقة في كبسولة أثناء تحليقها الشهر الماضي.

وينتظر العلماء وقادة وكالة الفضاء بفارغ الصبر الكشف عن غرفة العينة الرئيسية، التي لم يتم افتتاحها بعد. تشير التقديرات إلى أنه تم جمع ما لا يقل عن كوب من الصخور، وهو ما يتجاوز الكمية التي أعادتها اليابان في مهماتها السابقة للكويكبات. ومع ذلك، فإن الكمية الدقيقة لا تزال غير معروفة.

وأكد دانتي لوريتا، العالم الرئيسي للمهمة من جامعة أريزونا، على العملية الدقيقة التي ينطوي عليها فحص العينات. وكشفت لوريتا عن تناثر الغبار والجزيئات السوداء حول الحافة الخارجية للغرفة، مما يزيد من أهمية الاكتشاف العلمي.

وإلى جانب الكربون، تحتوي عينات الكويكب أيضًا على الماء على شكل معادن طينية حاملة للماء، وفقًا لمدير ناسا بيل نيلسون. يضيف هذا الاكتشاف إلى الإثارة المحيطة بالرؤى المحتملة التي قد تقدمها هذه العينات حول تكوين نظامنا الشمسي وتاريخه.

تمثل هذه المجموعة الرائعة من عينات الكويكبات كنزًا علميًا يحمل إمكانات هائلة لتعزيز فهمنا للكون. وبينما يواصل الباحثون تحليل المواد الموجودة داخل العينات، فإنهم يأملون في كشف أسرار أصولنا الكونية والحصول على رؤى قيمة حول تكوين وتطور الكويكبات.

التعاريف:

– مركبة الفضاء أوزوريس-ريكس: مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا مصممة لجمع عينات من الكويكب بينو وإعادتها إلى الأرض.

– بينو: كويكب غني بالكربون يقع على بعد حوالي 97 مليون كيلومتر من الأرض.

– المعادن الطينية الحاملة للماء: المعادن التي تحتوي على جزيئات الماء داخل بنيتها البلورية.

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