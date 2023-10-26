تخضع مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا لاختبارات حاسمة قبل مهمة القمر عام 2024

تكتسب خطة ناسا الطموحة لإرسال رواد فضاء إلى القمر في عام 2024 زخمًا حيث تقدم وكالة الفضاء تحديثًا حول تطوير مركبة الفضاء أوريون. محور المهمة، أوريون عبارة عن مركبة فضائية معيارية يتم بناؤها من قبل شركات مختلفة، كل منها تتعامل مع مكون مختلف.

تتولى شركة إيرباص للدفاع والفضاء، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، مسؤولية بناء الجزء من المركبة الفضائية الذي يتحكم في الكهرباء والدفع والهواء والماء. من ناحية أخرى، تتولى شركة لوكهيد مارتن مسؤولية تطوير المحول ووحدة الطاقم التي ستستوعب رواد الفضاء الأربعة في رحلتهم القمرية.

مع الانتهاء من التجميع، أصبحت المركبة الفضائية أوريون الآن على وشك الخضوع لسلسلة حاسمة من الاختبارات لضمان استعدادها للمهمة القمرية الصعبة. وفقًا لوكالة ناسا، سيتضمن الاختبار الأول تشغيل وحدة الخدمة والطاقم معًا، مما يمثل علامة فارقة مهمة للمشروع.

بعد اختبارات التشغيل، ستخضع المركبة الفضائية لاختبار غرفة الارتفاع، وهو مصمم لمحاكاة فراغ الفضاء. ويهدف هذا الاختبار إلى تعريض مركبة أوريون الفضائية لظروف مشابهة لتلك التي ستواجهها أثناء رحلتها إلى الفضاء السحيق.

ومن بين التقييمات الحاسمة، سيقيم اختبار الدورة الحرارية قدرة المركبة الفضائية على تحمل التغيرات الشديدة في درجات الحرارة، في حين سيقيس اختبار المجال الصوتي المباشر (DFAT) قدرتها على تحمل الاهتزازات التي حدثت أثناء الإطلاق.

تعتبر هذه المرحلة من الاختبار حاسمة بالنسبة لوكالة ناسا ومهمتها المتمثلة في إعادة البشر إلى القمر. سيؤدي إكمال هذه الاختبارات بنجاح إلى التحقق من صحة تصميم المركبة الفضائية والتأكد من استعدادها للشروع في رحلتها التاريخية.

أسئلة وأجوبة

ما هي المركبة الفضائية أوريون؟

المركبة الفضائية أوريون هي مركبة طاقم من الجيل التالي تابعة لناسا مصممة لنقل البشر إلى القمر وما بعده.

من المسؤول عن بناء المركبة الفضائية أوريون؟

تشارك شركات مختلفة في بناء مكونات مختلفة للمركبة الفضائية أوريون. وتتولى شركة إيرباص للدفاع والفضاء، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، مسؤولية الجزء الذي يوفر الكهرباء والدفع والهواء والماء. تتولى شركة Lockheed Martin مسؤولية تطوير المحول ووحدة الطاقم.

ما هي الاختبارات القادمة للمركبة الفضائية أوريون؟

تشمل الاختبارات القادمة للمركبة الفضائية أوريون تشغيل وحدة الخدمة والطاقم المشتركة وإخضاع المركبة الفضائية لاختبار غرفة الارتفاع، الذي يحاكي فراغ الفضاء. ستقوم هذه الاختبارات بتقييم أداء المركبة الفضائية في ظل الظروف القاسية والتأكد من استعدادها للمهمة القمرية.