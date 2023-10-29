ناسا تدعو أبناء الأرض لإرسال أسمائهم إلى القمر الجليدي لكوكب المشتري

تقدم وكالة ناسا فرصة فريدة لعشاق الفضاء لإرسال أسمائهم إلى القمر الجليدي لكوكب المشتري. في حين أن الرحلة إلى كوكب المشتري غير واردة، فإن قمر المراقبة يوروبا كليبر التابع لناسا، المقرر إطلاقه في عام 2024، سيحمل أسماء محفورة لأشخاص من جميع أنحاء العالم في رحلته التي تبلغ 1.8 مليار ميل إلى أوروبا.

أوروبا، أحد أقمار المشتري الـ 95، أثار إعجاب العلماء منذ فترة طويلة بسبب قدرته على إيواء حياة خارج كوكب الأرض. ويعتقد أن القمر يخفي محيطات تحت سطحه الجليدي، مما يجعله هدفا مثيرا للاهتمام للاستكشاف. تهدف مهمة أوروبا كليبر إلى دراسة هذا القمر بالتفصيل، وتقديم معلومات قيمة عن جيولوجيته وتكوينه وصلاحيته المحتملة للسكن.

في الأصل، خططت ناسا لاستخدام صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) في مهمة أوروبا كليبر. ومع ذلك، نظرًا للتأخيرات المختلفة وتجاوز التكاليف، تم منح العقد لشركة SpaceX وصاروخها Falcon Heavy، مما قدم حل إطلاق أكثر فعالية من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب.

في حين أن Falcon Heavy يوفر خيار إطلاق أقل تكلفة، إلا أنه يأتي مع تحدياته الخاصة. على عكس SLS، يتطلب Falcon Heavy من القمر الصناعي Clipper الاستفادة من دورات مساعدة الجاذبية في الفضاء، مما يؤدي إلى وقت سفر أطول إلى أوروبا. ومع ذلك، من المقرر أن تكون سفينة أوروبا كليبر بمثابة مهمة رائدة من شأنها أن تدفع حدود فهمنا للنظام الشمسي.

إن دعوة ناسا لإرسال أسماء إلى أوروبا هي وسيلة لإشراك الجمهور والسماح لهم بالمشاركة في إثارة استكشاف الفضاء. إنه يوضح التزام الوكالة بالشمولية والتواصل، مما يجعل استكشاف الفضاء مسعى مشتركًا.

لذا، إذا لم تكن الرحلة إلى كوكب المشتري مدرجة في قائمة أمنياتك، فهذا هو أفضل شيء تالي! انضم إلى آلاف الآخرين واكتب اسمك محفورًا على القمر الصناعي Europe Clipper. إنها طريقة صغيرة ولكنها مهمة لتكون جزءًا من استكشاف البشرية لعوالم تتجاوز عالمنا.

أسئلة وأجوبة:

1. هل يمكنني حقًا إرسال اسمي إلى القمر الجليدي لكوكب المشتري؟

لا، لا يمكنك إرسال اسمك فعليًا إلى القمر الجليدي لكوكب المشتري. ومع ذلك، تعرض وكالة ناسا الفرصة لنقش اسمك على القمر الصناعي للمراقبة أوروبا كليبر والذي سيتم إرساله لدراسة أوروبا.

2. لماذا تعتبر أوروبا مهمة للاستكشاف؟

ويُعتقد أن أوروبا بها محيطات تحت سطح الأرض قد تحتوي على الظروف الضرورية للحياة. يمكن أن يوفر استكشاف أوروبا رؤى قيمة حول إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض خارج الأرض.

3. لماذا حصلت شركة SpaceX على عقد Europe Clipper بدلاً من نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا؟

كان قرار منح العقد لشركة SpaceX يرجع في المقام الأول إلى التأخير وتجاوز التكاليف المرتبطة بنظام الإطلاق الفضائي. قدمت شركة SpaceX's Falcon Heavy حلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب للإطلاق.

4. ما هو الغرض من مهمة أوروبا كليبر؟

تهدف مهمة أوروبا كليبر إلى دراسة جيولوجيا أوروبا وتكوينها وصلاحيتها للسكن. وسيوفر بيانات قيمة يمكن أن تساعد العلماء على فهم إمكانات القمر لاستضافة الحياة.

(المصدر: wccftech.com)