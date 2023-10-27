"السيمفونية السماوية": تلسكوب هابل التابع لناسا يكشف عن تكوين نجم ساحر في أكويلا

التقطت وكالة ناسا لمحة ساحرة لسيمفونية سماوية تتكشف في أعماق الكون. تُظهر صورة حديثة التقطتها الكاميرا واسعة النطاق 3 التابعة لتلسكوب هابل، تشكيلًا نجميًا مذهلًا مصحوبًا بنفاثات نجمية أولية متدفقة في كوكبة أكويلا، التي تقع على بعد حوالي 7,200 سنة ضوئية من الأرض.

لا يقدم المشهد الآسر متعة جمالية فحسب، بل يقدم أيضًا رؤى قيمة حول مدى التأين داخل النفاثات المنبعثة من النجم الأولي. يحدث التأين عندما تكتسب الذرات والجزيئات شحنة كهربائية بسبب الطاقة المكثفة الموجودة في بيئتها، مما يؤدي إلى فقدان الإلكترونات.

في هذا المسرح السماوي، تحتل النفاثات النجمية الأولية مركز الصدارة، وتطلق العنان لأشعة المادة المتوازية من النجوم الشابة المعروفة باسم النجوم الأولية. "دمج المجرات": تلسكوب هابل التابع لناسا يشارك صورة آسرة لمجرتين مندمجتين تقعان على بعد 350 مليون سنة ضوئية من الأرض. لإظهار الموازاة، يتم طرد المادة في اتجاه موازٍ، لتشكل شكلًا يشبه العمود يذهل المراقبين والعلماء على حدٍ سواء.

هذه الصورة الرائعة بمثابة شهادة على جمال وعظمة الكون. من خلال دراسة مثل هذه التكوينات النجمية، يمكن لعلماء الفلك كشف العمليات المعقدة التي تحدث داخل النفاثات النجمية الأولية، وتسليط الضوء على الآليات التي تحرك ولادة النجوم وتطورها.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الطائرة النفاثة الأولية؟

ج: النفاثات النجمية الأولية عبارة عن شعاع موازٍ من المادة يتم طرده من نجم شاب يسمى النجم الأولي.

س: ما معنى التأين؟

ج: يشير التأين إلى العملية التي تكتسب فيها الذرات والجزيئات شحنة كهربائية بسبب البيئة عالية الطاقة التي تتواجد فيها، مما يؤدي إلى فقدان الإلكترونات.

س: كم يبعد تكوين النجوم في أكويلا؟

ج: يقع تشكل النجوم على بعد حوالي 7,200 سنة ضوئية من الأرض.