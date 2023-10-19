المنظر الفريد للكسوف الحلقي الذي شهده راصدو الكسوف

في نهاية الأسبوع الماضي، استمتع مراقبو الكسوف في الولايات المتحدة بمشهد رائع للكسوف الحلقي، حيث يتماشى القمر مع الشمس، مما يخلق حلقة ساحرة من تأثير النار. على عكس الكسوف الكلي للشمس الذي يغرق المناطق المحيطة في الظلام، فإن الكسوف الحلقي يقدم تجربة مختلفة لمشاهديه.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يصطف القمر بدقة مع الشمس، على غرار كسوف الشمس الكلي. ومع ذلك، فإن القمر يكون في أبعد مسافة له عن الأرض أثناء الكسوف الحلقي، المعروف باسم الأوج. ونتيجة لذلك، فإن القمر لا يغطي الشمس بالكامل، ويترك طرفًا خارجيًا مرئيًا يشكل حلقة نارية برتقالية محمرة.

وبينما استمتع المتحمسون بالكسوف بالمشهد من الأرض، التقطت مهمة مرصد مناخ الفضاء السحيق (DSCOVR) التابع لناسا الحدث من مدار الأرض. كشفت كاميرا تصوير الأرض متعددة الألوان (EPIC) التابعة للقمر الصناعي DSCOVR عن الظل الكاسح أثناء سفرها عبر الولايات المتحدة، من أوريغون إلى تكساس.

خارج خط الوسط، شهد المراقبون كسوفًا جزئيًا فقط، بينما تعجب أولئك الموجودون على طول خط الوسط من الحلقة الذهبية حول القمر. تختلف مدة ومستوى الظلام حسب موقع المراقبين.

ويمكن لعشاق الكسوف أن يتطلعوا إلى المزيد من الأحداث السماوية في المستقبل القريب. ومن المقرر أن يحدث خسوف للقمر يوم 28 أكتوبر الجاري، ويمكن رؤيته في أجزاء من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأستراليا. في العام المقبل، في الثامن من إبريل/نيسان، سوف يأسر كسوف شمسي كبير آخر المشاهدين من المكسيك إلى شمال شرق كندا، مما يوفر فرصة أخرى للأقمار الصناعية لالتقاط صور للتفاعل الرائع بين الشمس والقمر.

المصادر: الكون اليوم