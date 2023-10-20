ناسا تنشر صورًا تفصيلية لقمر المشتري آيو وتكتشف ميزة جديدة في الغلاف الجوي لكوكب المشتري

كشفت وكالة ناسا عن صور تفصيلية لآيو، أحد أقمار كوكب المشتري البالغ عددها 90 قمرًا تقريبًا، والتي التقطها مسبار جونو خلال تحليقه الأخير. يُعرف آيو بأنه الكوكب الأكثر نشاطًا بركانيًا في النظام الشمسي، حيث تغطي سطحه مئات البراكين. ويمكن ملاحظة هذه الانفجارات البركانية من الأرض باستخدام التلسكوبات الكبيرة، كما توجد بحيرات من حمم السيليكات المنصهرة على سطح القمر.

تُظهر الصور المأخوذة من مسبار جونو سطح آيو الدوامي، مع تسليط الضوء على بقع كبيرة من اللون الأحمر المنصهر. يواجه آيو لعبة شد الحبل الجاذبية بين كوكب المشتري وقمره الآخرين، أوروبا وجانيميد، مما يؤدي إلى التمدد والضغط المستمر. ويعتقد أن هذه التصرفات مرتبطة بالانفجارات المتكررة من براكينها المتعددة. وفي ديسمبر/كانون الأول، ستعود جونو لمراقبة آيو على مسافة أقرب تبلغ 1,500 كيلومتر فقط فوق سطحه.

بالإضافة إلى صور آيو، حققت ناسا اكتشافًا رائدًا حول الغلاف الجوي لكوكب المشتري. وباستخدام البيانات الواردة من كاميرا NIRCam التابعة لتلسكوب جيمس ويب، حدد الباحثون تيارًا نفاثًا عالي السرعة يمتد على مسافة تزيد عن 4,800 كيلومتر فوق خط استواء المشتري. ويتحرك هذا التيار النفاث بسرعة مذهلة تبلغ 515 كيلومترًا في الساعة، أي ضعف الرياح المستمرة لإعصار من الفئة 5 على الأرض. يقع هذا الاكتشاف في طبقة الستراتوسفير السفلية للكوكب، ويلقي الضوء على الطبيعة المضطربة للغلاف الجوي لكوكب المشتري.

تبدو صور كوكب المشتري مختلفة عن درجات اللون البرتقالي الداكن والكريمي المألوفة. تم التقاط هذه الصور باستخدام NIRCam وMid-InfraRed Instrument، حيث تم التقاط أطوال موجية للأشعة تحت الحمراء تتراوح من 0.6 إلى 28 ميكرون. ومن خلال حجب ضوء الجسم الأكثر سطوعًا، تمكن علماء الفلك من التقاط الأجسام الخافتة المحيطة به. تم التقاط كل صورة باستخدام مرشحات مختلفة لالتقاط أطوال موجية مختلفة، وتم دمج طبقات هذه الصور لإنشاء الصورة الملونة النهائية.

في هذه الصور، تمثل البقع والخطوط البيضاء الساطعة قمم السحب العالية الارتفاع لعواصف الحمل الحراري المكثفة، بينما تمثل الأجزاء الحمراء الشفق القطبي الممتد فوق القطبين الشمالي والجنوبي للكوكب.

مصادر:

– وكالة ناسا (المقال المصدر)

- جامعة إقليم الباسك في بلباو، إسبانيا (ريكاردو هويسو، المؤلف الرئيسي للنتائج)