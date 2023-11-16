ناسا تحول بيانات الفضاء إلى موسيقى قابلة للتشغيل، لتشجيع الاستكشاف الفني

لقد دفع أحدث مشروع لوكالة ناسا حدود الإبداع من خلال جعل أصوات الفضاء قابلة للتشغيل. وبمساعدة المؤلفة الموسيقية صوفي كاستنر، حولت وكالة الفضاء البيانات التي حصلت عليها تلسكوباتها إلى موسيقى أصلية يمكن للناس الآن تشغيلها. تعمل هذه العملية المبتكرة، المعروفة باسم الصوتنة، على تحويل البيانات الفلكية إلى ملاحظات وصوت، مما يوفر تجربة فريدة وغامرة للمستمعين.

إن تكوين صوفي كاستنر، الذي يحمل عنوان "حيث تتقارب الخطوط المتوازية"، مستوحى من منطقة صغيرة بالقرب من قلب مجرتنا درب التبانة، والتي تضم ثقبًا أسود هائلًا. يوضح كاستنر: "الأمر يشبه كتابة قصة خيالية مبنية على حقائق حقيقية. نحن نأخذ البيانات من الفضاء التي تمت ترجمتها إلى صوت ونعطيها لمسة إنسانية جديدة. من خلال التركيز على نقوش صغيرة محددة ضمن صورة وكالة ناسا، جعل Kastner التكوين أكثر سهولة في الوصول إليه وتشغيله من قبل الأشخاص.

تم جمع بيانات المشروع من تلسكوبات ناسا المختلفة، بما في ذلك مرصد شاندرا للأشعة السينية، وتلسكوب هابل الفضائي، وتلسكوب سبيتزر الفضائي المتقاعد. تقدم هذه المجموعة من الأصوات لمحة رائعة عن الأصوات الخفية في عالمنا، وتدعو الأفراد للتعامل مع البيانات الفلكية من خلال حاسة السمع بدلاً من التمثيل البصري التقليدي.

وتسلط كيمبرلي أركاند، العالمة المتخصصة في التصور والتقنيات الناشئة في شاندرا، الضوء على أهمية هذا المسعى الإبداعي. "لقد عملنا مع بيانات الأشعة السينية والمرئية والأشعة تحت الحمراء لسنوات عديدة. لقد اتخذنا خطوة كبيرة من خلال ترجمة هذه البيانات إلى صوت، والآن، مع صوفي، نحاول تجربة شيء جديد تمامًا لنا جميعًا. يجسد هذا المشروع التقليد الإنساني الخالد المتمثل في إيجاد الإلهام في السماء، ويقدم طريقة جديدة وآسرة للتفاعل مع سماء الليل.

كجزء من التزامها بتعزيز الإبداع، أتاحت ناسا الصوتنة على موقعها الإلكتروني، لتشجيع الموسيقيين الآخرين على استكشاف وتجربة القوة التحويلية لبيانات الفضاء. لا يفتح هذا المشروع أبوابًا جديدة للتعبير الفني فحسب، بل يعرض أيضًا جمال وعجائب الكون في بُعد مختلف تمامًا.

أسئلة وأجوبة

ما هو صوتنة؟

الصوتنة هي عملية تقوم بتحويل البيانات من التلسكوبات إلى صوت وموسيقى. فهو يتيح للأفراد تجربة المعلومات العلمية من خلال حاسة السمع لديهم، مما يوفر فهمًا فريدًا وغامرًا لمجموعات البيانات المعقدة.

ما هي التلسكوبات التي استخدمتها ناسا في هذا المشروع؟

استخدمت ناسا مرصد شاندرا للأشعة السينية، وتلسكوب هابل الفضائي، وتلسكوب سبيتزر الفضائي المتقاعد لجمع البيانات اللازمة للمشروع. تلتقط هذه التلسكوبات أطوال موجية مختلفة من الضوء، مما يسمح للعلماء بدراسة الكون من وجهات نظر مختلفة.

أين يمكنني الاستماع إلى موسيقى الصوتنة التي أنشأتها وكالة ناسا؟

أتاحت ناسا موسيقى الصوتنة على موقعها على الإنترنت، مما يوفر فرصة للأفراد، بما في ذلك الموسيقيين، للاستماع إلى بيانات الفضاء المحولة واستكشافها. قم بزيارة الموقع الرسمي لناسا للوصول إلى قائمة تشغيل الصوتنة. (مصدر: وكالة ناسا)