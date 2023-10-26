تلسكوب هابل التابع لناسا يكشف عن صورة مذهلة للمجرات المتصادمة التي تبعد ملايين السنين الضوئية

أصدرت وكالة ناسا مؤخرًا صورة رائعة تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل، تظهر مجرتين مندمجتين تقعان على بعد حوالي 350 مليون سنة ضوئية من الأرض. وتعطينا الصورة المليئة بالألوان النابضة بالحياة والجمال الكوني، لمحة عن الطبيعة الديناميكية والفوضوية لكوننا الواسع.

في هذه الصورة الآسرة، يمكننا أن نشهد مشهدا رائعا لمجرتين تصطدمان ببعضهما البعض. تسببت قوى الجاذبية المؤثرة في هذه الرقصة السماوية في عرض مذهل للغاز الدوامي والغبار وعدد لا يحصى من النجوم. عندما تصطدم المجرات، تتشوه هياكلها وتتحول، مما يخلق مشهدًا سماويًا مذهلًا حقًا.

إن قدرة تلسكوب هابل على التقاط مثل هذه اللحظات بمثل هذه التفاصيل المذهلة هي شهادة على تقنيته الرائعة والعلماء والمهندسين المتفانين الذين يقفون وراءها. هذه الصورة بمثابة تذكير بالتقدم المذهل في استكشاف الفضاء وفهمنا للكون.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي المجرة؟

ج: المجرة عبارة عن مجموعة واسعة من النجوم والكواكب والغاز والغبار والأجرام السماوية الأخرى المرتبطة ببعضها البعض عن طريق الجاذبية. وهي تأتي بأشكال وأحجام مختلفة، بدءًا من المجرات الحلزونية مثل مجرة ​​درب التبانة إلى المجرات غير المنتظمة والإهليلجية.

س: ما الذي يسبب تصادم المجرات؟

ج: يمكن أن تتصادم المجرات عندما تسحبها قوى الجاذبية تجاه بعضها البعض. يمكن أن تكون هذه الاصطدامات نتيجة لقاءات صدفة أو نتيجة لتوسع الكون.

س: كيف يلتقط تلسكوب هابل الصور؟

ج: يلتقط تلسكوب هابل الصور باستخدام نظامه البصري المتقدم، والذي يتضمن كاميرات عالية الدقة وأدوات دقيقة. وهو يدور فوق الغلاف الجوي للأرض، مما يسمح له بالتقاط صور واضحة ومفصلة للأجرام السماوية دون التشويه الناتج عن الاضطرابات الجوية.

المصدر: ناسا (https://www.nasa.gov/)