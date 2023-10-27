تكشف غيوم كوكب المشتري عن عالم من الصور

لا تفشل وكالة ناسا أبدًا في إبهارنا باكتشافاتها الفضائية المذهلة، وهذه المرة ليس الأمر مختلفًا. في الوقت المناسب تمامًا لعيد الهالوين، شاركت وكالة الفضاء صورة لسحب وعواصف كوكب المشتري تبدو بشكل مخيف وكأنها وجه. لكن لا تنخدع، فهو ليس في الواقع وجهًا يحدق بنا من أكبر كوكب في نظامنا الشمسي.

تم التقاط الصورة بواسطة كاميرا JunoCam التابعة للمركبة الفضائية جونو، وتمت معالجة الصورة بواسطة فلاديمير تاراسوف باستخدام البيانات المتاحة للجمهور. تم التقاط هذه الصورة في 7 سبتمبر، وكانت المركبة الفضائية على بعد حوالي 4,800 ميل من سحب كوكب المشتري. ما يجعل هذه الصورة مثيرة للاهتمام بشكل خاص هو أنها تعرض المناطق القطبية لكوكب المشتري، وهي نقطة التركيز الفريدة لمهمة جونو.

المظهر الذي يشبه الوجه هو نتيجة الباريدوليا، وهي ظاهرة رائعة حيث تتعرف أدمغتنا على الأنماط والوجوه في الأشياء أو الأشكال العشوائية. لا يختلف الأمر عن رؤية كلب أو قطة في السحاب في يوم مشمس. ومع ذلك، فإن هذه الصورة بالذات تحمل تشابهًا مذهلاً مع شخصية من حلقة كلاسيكية من "The Twilight Zone".

ولكن انتظر هناك المزيد! كانت مهمة جونو بمثابة كنز من الصور الرائعة، وربما يكون هناك المزيد من المفاجآت في انتظار اكتشافها. بفضل التزام ناسا بالتوعية العامة، تم تخصيص كاميرا JunoCam لعلم المواطن، مما يسمح لأفراد الجمهور بمعالجة هذه الصور المذهلة باستخدام تقنيات مختلفة.

إذا كنت مهتمًا باستكشاف هذه الصور الجذابة بشكل أكبر، فيمكنك العثور عليها على موقع ناسا الإلكتروني، بالإضافة إلى بيانات من مهمة جونو. حتى لو لم تتمكن من رؤية المزيد من الوجوه، فإن الجمال المطلق والتعقيد الذي تتميز به سحب وعواصف كوكب المشتري يستحق الإعجاب.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا تظهر الصورة من ناسا؟

ج: الصورة من وكالة ناسا تظهر السحب والعواصف على كوكب المشتري التي تشبه الوجه.

س: ما هي الباريدوليا؟

ج: الباريدوليا هو مصطلح علمي يصف ميل دماغنا للتعرف على الوجوه والأنماط في الأشياء أو الأشكال العشوائية.

س: هل يمكنني العثور على المزيد من الصور من مهمة جونو؟

ج: نعم، يمكنك العثور على المزيد من الصور والبيانات من مهمة جونو على موقع ناسا الإلكتروني، كجزء من برنامج علوم المواطن الخاص بهم.