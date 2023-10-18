ناسا تلتقط صورة لبقايا الانفجار النجمي

شاركت وكالة ناسا مؤخرًا صورة مثيرة للاهتمام للبقايا الضعيفة لانفجار نجمي ضخم حدث منذ آلاف السنين. تم التقاط هذه البقايا بالأشعة فوق البنفسجية بواسطة مستكشف تطور المجرة (GALEX)، وتقع على بعد 1,500 سنة ضوئية في كوكبة الدجاجة.

وكان الانفجار الأصلي قويا للغاية لدرجة أنه كان من الممكن رؤيته بوضوح من الأرض بالعين المجردة. تم تسخين الغاز والغبار المرئي في الصورة بواسطة موجة الصدمة الصادرة عن المستعر الأعظم، والتي تستمر في التوسع نحو الخارج.

وقد لعب GALEX، الذي أطلقته وكالة ناسا عام 2003، دورًا حاسمًا في دراسة تطور الكون المبكر، وتكوين النجوم، ورصد الثقوب السوداء. وقد زودت قدرة التلسكوب على المراقبة بالأطوال الموجية فوق البنفسجية العلماء برؤى قيمة حول هذه الظواهر.

وتظهر الصورة التي شاركتها وكالة ناسا التفاصيل الجميلة والمعقدة للبقايا التي خلفها الانفجار. ومن خلال دراسة هذه البقايا، يمكن للعلماء الحصول على فهم أفضل للعمليات التي تحدث أثناء الانفجارات النجمية وانتشار العناصر لاحقًا في الفضاء المحيط.

ويعد هذا الاكتشاف بمثابة شهادة على أهمية استكشاف الفضاء والسعي المستمر للمعرفة حول الكون. تستمر جهود ناسا المستمرة لكشف أسرار الكون من خلال المهام الرائدة والتكنولوجيا المتطورة في إلهام وإبهار الناس في جميع أنحاء العالم.

مصادر:

- ناسا