رحلات السير في الفضاء القادمة ستضم رواد فضاء ناسا لأول مرة

سيتم إجراء رحلتين قادمتين للسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية بواسطة رواد فضاء ناسا وكلاهما يسيران في الفضاء لأول مرة. وسيشارك رائد فضاء ناسا لورال أوهارا في عمليات سير في الفضاء يومي 12 و20 أكتوبر، برفقة رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موغينسن في أول سير في الفضاء ورائدة فضاء ناسا ياسمين مقبلي في الثانية.

ستتضمن عمليات السير في الفضاء أبحاثًا علمية ومهام صيانة المحطة. خلال أول عملية سير في الفضاء، سيقوم أوهارا وموغينسن بجمع عينات لتحليل وجود الكائنات الحية الدقيقة على السطح الخارجي للمحطة. وسيقومون أيضًا باستبدال كاميرا عالية الوضوح وإجراء أعمال الصيانة استعدادًا للسير في الفضاء في المستقبل.

ستتضمن عملية السير الثانية في الفضاء إزالة صندوق الإلكترونيات المعيب واستبدال مجموعة محامل الدوران الموجودة على المصفوفات الشمسية بالمحطة. تسمح هذه المحامل للألواح الشمسية بتتبع الشمس بشكل صحيح أثناء دوران المحطة حول الأرض.

وسيعقد المؤتمر الصحفي لمعاينة عمليات السير في الفضاء في 6 أكتوبر في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. سيتم بث الحدث مباشرة على تلفزيون ناسا وتطبيق ناسا والموقع الإلكتروني للوكالة.

وستكون هذه أول مهمة سير في الفضاء لكل من أوهارا وموغينسن، بينما ستشارك مقبلي في سيرها الثاني في الفضاء. سيتم إجراء عمليات السير في الفضاء بتوجيه من خبراء من برنامج محطة الفضاء الدولية ووكالة ناسا جونسون.

بالنسبة لوسائل الإعلام المهتمة بالمشاركة، يجب عليها الاتصال بغرفة أخبار جونسون عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. يمكن أيضًا طرح الأسئلة الخاصة بالمؤتمر الصحفي على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام #AskNASA.

ومن المقرر أن يبدأ السير في الفضاء الأول في الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وسيستمر حوالي ست ساعات، على أن تبدأ التغطية التلفزيونية لناسا في الساعة 8:30 صباحًا. وسيبدأ السير في الفضاء الثاني في الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وسيستمر حوالي ست ساعات ونصف الساعة، مع تبدأ التغطية التلفزيونية لناسا في الساعة 6 صباحًا

لمزيد من المعلومات حول محطة الفضاء الدولية وأبحاثها وعملياتها، قم بزيارة الموقع الرسمي لناسا.

المصادر: ناسا

التعاريف:

- السير في الفضاء: نشاط يقوم به رواد الفضاء خارج المركبة الفضائية أثناء وجودهم في الفضاء، عادة لأغراض الصيانة أو البحث العلمي.

– الكائنات الحية الدقيقة: كائنات مجهرية مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات صغيرة الحجم بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

- مجموعة محامل الدوران: مكون يسمح بالدوران السلس للمصفوفات الشمسية لمحطة الفضاء الدولية لتتبع الشمس.