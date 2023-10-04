ناسا تستعد لإطلاق مهمة Psyche إلى كويكب غني بالمعادن

تستعد وكالة ناسا لإطلاق مهمتها Psyche، والتي ستستكشف كويكبًا غنيًا بالمعادن. سيتم إطلاق المركبة الفضائية على صاروخ SpaceX Falcon Heavy من مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. ومن المقرر أن يتم الإطلاق في 12 أكتوبر 2023، الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتهدف المهمة إلى دراسة الكويكب سايكي الذي يقع بين المريخ والمشتري. وهذا الكويكب فريد من نوعه لأنه يحتوي على كميات كبيرة من المعدن، على عكس الكويكبات السابقة التي كانت تتكون بشكل رئيسي من الصخور أو الجليد. يعتقد العلماء أن Psyche قد يكون جزءًا من الجزء الداخلي لكوكب صغير، وهو لبنة بناء لكوكب صخري. ومن خلال دراسة Psyche، يأمل الباحثون في الحصول على معلومات ثاقبة حول تكوين الأرض والكواكب الأخرى المماثلة.

بالإضافة إلى دراسة الكويكب نفسه، ستنفذ مهمة Psyche أيضًا عرضًا تكنولوجيًا يسمى الاتصالات البصرية في الفضاء العميق التابعة لناسا. ستختبر هذه التجربة استخدام الليزر لنقل البيانات بمعدلات أعلى عبر مسافات طويلة. ستقوم المركبة الفضائية بتجربة الاتصالات الضوئية ذات النطاق الترددي العالي خلال العامين الأولين من رحلتها إلى Psyche.

سيتم بث أنشطة الإطلاق مباشرة على منصات مختلفة، بما في ذلك NASA TV، وYouTube، وX، وFacebook، وTwitch، وDaily Motion، وتطبيق NASA، والموقع الإلكتروني للوكالة. قبل الإطلاق، ستعقد وكالة ناسا مؤتمرًا صحفيًا للمهمة والعلم في 10 أكتوبر، يليه مؤتمر صحفي قبل الإطلاق في 11 أكتوبر.

ناسا متحمسة لمهمة Psyche القادمة وتأمل أن توفر رؤى قيمة حول تكوين وتكوين نظامنا الشمسي. تشجع الوكالة الجمهور على متابعة المهمة والتفاعل معها باستخدام هاشتاج #MissionToPsyche و#AskNASA على وسائل التواصل الاجتماعي.

مصادر:

- ناسا