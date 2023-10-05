ناسا تبدأ مهمة Psyche إلى الكويكب الغني بالمعادن

تستعد وكالة ناسا لإطلاق مهمة Psyche، والتي تهدف إلى استكشاف كويكب غني بالمعادن يسمى Psyche. تم توصيل المركبة الفضائية بتركيبات الحمولة النافعة في منشأة Astrotech Space Operations في فلوريدا، ومن المقرر أن تنطلق على صاروخ SpaceX Falcon Heavy في 12 أكتوبر 2023. ستسافر المركبة الفضائية Psyche لمدة ست سنوات تقريبًا وتغطي مسافة حوالي 2.2 مليار ميل للوصول إلى الكويكب الذي يقع بين المريخ والمشتري.

الغرض من مهمة Psyche هو دراسة الكويكب والحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين الأرض والكواكب الصخرية الأخرى. وستكون هذه المهمة الأولى لكويكب يتكون بشكل أساسي من المعدن، حيث ركزت المهمات السابقة على الكويكبات المصنوعة من الصخور أو الجليد. يعتقد العلماء أن Psyche قد تحتوي على نواة كوكبية، وهي لبنة بناء لكوكب صخري. ومن خلال دراسة الكويكب، يأمل الباحثون في فهم تكوين قلب الأرض بشكل أفضل.

بالإضافة إلى المهمة الأساسية، ستحمل المركبة الفضائية Psyche أيضًا عرضًا تقنيًا يسمى Deep Space Optical Communications. ستختبر هذه التجربة استخدام الليزر لنقل البيانات بمعدلات أعلى خارج القمر. ستقوم المركبة الفضائية بإجراء اتصالات بصرية ذات نطاق ترددي عالٍ مع الأرض خلال أول عامين من رحلتها إلى Psyche.

ستوفر ناسا تغطية حية لأنشطة الإطلاق على منصات مختلفة، بما في ذلك NASA TV وYouTube وX وFacebook وTwitch وتطبيق ناسا. قبل الإطلاق، سيكون هناك ملخص علمي للمهمة في 10 أكتوبر، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي قبل الإطلاق في 11 أكتوبر. ستوفر هذه الأحداث مزيدًا من المعلومات حول أهداف مهمة Psyche وأهميتها العلمية.

بشكل عام، تمثل مهمة Psyche خطوة مهمة إلى الأمام في استكشافنا للكويكبات وفهمنا لتكوين الكواكب الصخرية. ومن خلال هذه المهمة، يأمل العلماء في الكشف عن رؤى جديدة حول أصل وتكوين قلب الأرض.

مصادر:

– بيان صحفي لناسا – 5 أكتوبر 2023