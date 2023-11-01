مهمة SpaceX الجديدة من المقرر أن تقدم أحدث التقنيات والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية

أعلنت ناسا وSpaceX عن خططهما لإطلاق مهمة خدمات إعادة الإمداد التجارية التاسعة والعشرين إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في 29 نوفمبر 7. وسينطلق صاروخ Falcon 2022 من مجمع الإطلاق 9A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في الساعة 39:9: 16 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم بث الإطلاق مباشرة على تلفزيون ناسا ويوتيوب والموقع الإلكتروني للوكالة.

ستشق المركبة الفضائية SpaceX Dragon، التي تحمل حمولة من التحقيقات العلمية الجديدة والأغذية والإمدادات والمعدات، طريقها إلى محطة الفضاء الدولية. ومن بين الشحنات AWE (تجربة الموجات الجوية) التابعة لناسا، والتي ستدرس موجات الجاذبية الجوية للحصول على فهم أعمق لتدفق الطاقة عبر الغلاف الجوي العلوي للأرض والفضاء.

عنصر حاسم آخر في المهمة هو ILLUMA-T (عرض توضيحي لترحيل اتصالات الليزر المتكاملة ومودم المستخدم ذو المدار الأرضي المنخفض ومحطة مكبر الصوت) التابع لناسا. تهدف هذه التقنية إلى اختبار اتصالات الليزر ذات معدل البيانات العالي من المحطة الفضائية إلى الأرض باستخدام LCRD (عرض تتابع اتصالات الليزر) الخاص بالوكالة. ومن خلال عمل ILLUMA-T وLCRD معًا، ستقوم ناسا بإنشاء أول نظام لترحيل الاتصالات بالليزر ثنائي الاتجاه من طرف إلى طرف.

من المتوقع أن ترسو المركبة الفضائية Dragon بشكل مستقل في المنفذ الأمامي لوحدة Harmony بمحطة الفضاء الدولية في 9 نوفمبر في حوالي الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وسيظل متصلاً بالمحطة الفضائية لمدة شهر تقريبًا قبل العودة إلى الأرض، حيث سيعيد الأبحاث ويعود بالبضائع التي ستسقط قبالة ساحل فلوريدا.

بالنسبة للمهتمين بمتابعة المهمة، توفر ناسا طرقًا متعددة للمشاهدة والمشاركة. ستكون تغطية الإطلاق المباشر متاحة على تلفزيون ناسا، وسيوفر الموقع الإلكتروني للوكالة بثًا مباشرًا وتحديثات للمدونة خلال مراحل العد التنازلي. يمكن لعشاق وسائل التواصل الاجتماعي الانضمام إلى استخدام الهاشتاج #Dragon و#CRS29 ومتابعة NASA وNASAKennedy وISS وISS National Lab على منصات مختلفة.

أسئلة وأجوبة:

س: متى سيتم إطلاق مهمة خدمات إعادة الإمداد التجارية التاسعة والعشرين إلى محطة الفضاء الدولية؟

ج: من المقرر إطلاق المهمة في 7 نوفمبر 2022 الساعة 9:16 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

س: ما هي البضائع التي ستنقلها المركبة الفضائية SpaceX Dragon إلى محطة الفضاء الدولية؟

ج: ستقوم المركبة الفضائية Dragon بتسليم تحقيقات علمية جديدة وطعام وإمدادات ومعدات للطاقم الدولي.

س: ما هو الغرض من تقنية ILLUMA-T التابعة لناسا؟

ج: يهدف ILLUMA-T إلى اختبار اتصالات الليزر ذات معدل البيانات العالي من المحطة الفضائية إلى الأرض.

س: إلى متى ستبقى المركبة الفضائية Dragon متصلة بمحطة الفضاء الدولية؟

ج: من المتوقع أن تظل المركبة الفضائية متصلة بمحطة الفضاء الدولية لمدة شهر تقريبًا قبل العودة إلى الأرض.

س: كيف يمكنني متابعة المهمة والتعامل مع ناسا؟

ج: يمكنك مشاهدة التغطية المباشرة على تلفزيون ناسا ومتابعة NASA وNASAKennedy وISS وISS National Lab على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاج #Dragon و#CRS29.

المصدر: NASA.gov