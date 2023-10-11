ناسا تكشف عن الصور الأولى لأكبر عينة من الكويكبات تم جمعها على الإطلاق

من المقرر أن تكشف وكالة ناسا عن الصور الأولى لأكبر عينة من الكويكبات تم جمعها على الإطلاق في الفضاء. وتم جمع العينة بواسطة المركبة الفضائية OSIRIS-REx قبل ثلاث سنوات من الكويكب Bennu القريب من الأرض. سيتم إزاحة الستار في مركز جونستون للفضاء التابع لناسا في هيوستن.

ويعتقد أن بينو، وهو جسم غني بالكربون تم اكتشافه عام 1999، يتكون من مجموعة فضفاضة من الصخور. فهو يحتوي على معلومات قيمة حول أصول وتطور الكواكب الصخرية مثل الأرض، بالإضافة إلى التطور المحتمل للحياة. ويقال إن كيمياء ومعادن الكويكب لم تتغير تقريبًا منذ تكوينه قبل حوالي 4.5 مليار سنة.

تم إنزال الكبسولة التي تحتوي على عينة كويكب بينو بأمان بالمظلة في صحراء يوتا. ثم تم نقلها إلى مركز جونسون وفحصها في غرفة نظيفة. تم فتح العلبة الداخلية للكبسولة لتقسيم العينات إلى عينات أصغر لتحليلها من قبل العلماء في 60 مختبرًا حول العالم.

وهذه هي ثالث وأكبر عينة كويكب يتم إرجاعها إلى الأرض لتحليلها. ونفذت وكالة الفضاء اليابانية أيضًا مهمات مماثلة في عامي 2010 و2020. ووُجد أن العينات من مهمة 2020 تحتوي على مركبات عضوية، مما يدعم النظرية القائلة بأن الأرض المبكرة كانت مزروعة بمكونات الحياة من خلال الأجرام السماوية مثل المذنبات والكويكبات والنيازك.

انطلقت مهمة OSIRIS-REx في عام 2016 ووصلت إلى بينو في عام 2018. وبعد ما يقرب من عامين من الدوران، نجحت المركبة الفضائية في استعادة عينة من المواد السطحية السائبة للكويكب باستخدام ذراعها الآلية في 20 أكتوبر 2020. وستطلق ناسا أيضًا مهمة أخرى. إلى كويكب أبعد يسمى Psyche، والذي يُعتقد أنه النواة المتبقية لكوكب أولي.

هذا التطور في أبحاث الكويكبات يجعلنا أقرب إلى فهم أصول نظامنا الشمسي وإمكانية الحياة خارج الأرض.

مصادر:

- مهمة الكويكب OSIRIS-REx التابعة لناسا

– مهمات الكويكب هايابوسا 2 اليابانية